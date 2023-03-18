У Міноборони порадили, що робити мобілізованим, якщо їх відправили на фронт без підготовки

У Міністерстві оборони вказують, що мобілізовані громадяни, що не проходили військову службу мають проходити навчання перед відправленням на фронт, однак таке навчання зараз відбувається в більш стислі терміни, ніж раніше. Про це написала у своєму Telegram-каналі заступниця міністра Ганна Маляр.

"Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, але без зниження якості навчання", - заявила вона.

Інформацію ж про те, що "мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут", вона назвала "російським наративом", і водночас повідомила про те, що робити тим, кого дійсно відправляють на фронт без підготовки.

"Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім’я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив", - вказала заступниця міністра.

Номерами гарячої лінії Міноборони є 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99. Крім того, Маляр підкреслила, що мобілізованих направляють на різні напрямки, а не лише на схід.

"Є чимало тилових військових частин у різних регіонах України, завдання яких - наближати нашу Перемогу. Спектр широкий - від навчальних закладів і підрозділів до баз, складів та арсеналів. Сюди ж можна додати ремонтні частини, частини зв’язку і кібероборони. Згадати варто аеродроми, шпиталі, автобази. Необхідна цілодобова їх охорона і оборона. І на такі посади також відбувається мобілізація", - зазначила вона.

Маляр також спростувала "меседжі проросійських Telegram-каналів" про мобілізацію жінок. На її думку, зараз знову "кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та міфи", використовуючи маніпуляції фактами задля впливу на українське суспільство.

"Здавалось би, вже стільки раз ця тема не отримувала високої зацікавленості, проте вони наполегливо намагаються її "розкрутити", попри відсутність успіхів. У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край", - підкреслила посадовиця.

За її словами, якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку, це робиться для уточнення даних, оскільки, згідно з законом, такі жінки повинні це робити кожні п'ять років.

"Також постійно шириться інформація, що нібито через "Дію" будуть видавати повістки. Наразі повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - додала заступниця міністра.

Зазначимо при цьому, що Міністерство цифрової трансформації має плани щодо впровадження в "Дію" військового квитка, але наразі навіть не має орієнтованої дати початку роботи над таким нововведенням.