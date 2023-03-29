В Украине запустили "правовой навигатор" для раненых военных

Общественная организация "Принцип", которой руководят украинский адвокат Маси Найем и правозащитница Любовь Галан, запустили общественный продукт — "правовой навигатор" для военных, получивших ранения.

Об этом Найем сообщил на своей странице в Facebook, а также пресс-служба организации.

Как рассказала команда разработчиков, с помощью платформы раненый военный сможет узнать свои права и возможности, необходимые документы и в целом об особенностях системы, с которой он будет работать. В частности, раненый защитник сможет узнать, зачем нужна справка об обстоятельствах травмы и как составить рапорт о ее получении.

Навигатор разъяснит пользователю нюансы с документами, которые пригодятся на разных этапах: эвакуация и транспортировка; лечение и выписка; прохождение военно-врачебной комиссии и т.д. Отдельно можно ознакомиться с информацией о лечении за границей и установлении группы инвалидности.

В навигаторе также собирают ответы на самые распространенные вопросы. В частности, пользователям доступна информация о том, как узнать, что делать, если военная часть саботирует предоставление справки об обстоятельствах ранения или если не соглашаетесь с заключением ВЛК.

Напомним, что правительство запланировало на апрель 2023 года запуск пилотного проекта по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других соприкасающихся структурах. Компетентные ведомства определили план действий по реформированию военно-врачебных комиссий (ВЛК).