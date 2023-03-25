В Украине развернут систему е-документооборота в воинских частях: в правительстве обозначили сроки старта проекта

Кабинет министров запланировал на апрель 2023 года запуск пилотного проекта по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других касательных структурах.

Об этом 25 марта сообщила пресс-служба правительства.

Компетентные ведомства провели совещание, по итогам которого определили план действий по реформированию военно-врачебных комиссий (ВЛК). Среди определенных приоритетов: увеличение пропускной способности ВЛК, доступ к электронной системе здравоохранения, меры по безбарьерности.

"Цель правительства – максимальная диджитализация всех процессов и создание условий, при которых все справки будет собирать электронная система, а военные получат комфортный и быстрый сервис", – прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В Кабмине также работают над вопросом сокращения сроков расследования для получения справки из воинской части об обстоятельствах ранения.

После этого следующим этапом планируется реализовать цифровизацию медицинской истории военнослужащих.

Напомним, сеть клиник "Добробут" запустила безвозмездную программу операций для бойцов, получивших тяжелые переломы. Операции будут проводить опытные хирурги с применением современной методики для восстановления пораженных костей — металлоостеосинтеза.