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Суспільство
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В Україні розгорнуть систему е-документообігу у військових частинах: в уряді окреслили терміни старту проєкту

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба уряду

Кабінет міністрів України запланував на квітень 2023 року запуск пілотного проєкту із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах.

Про це 25 березня повідомила пресслужба уряду.

Компетентні відомства провели нараду, за підсумками якої визначили план дій щодо реформування військово-лікарських комісій (ВЛК). Серед визначених пріоритетів: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров'я, заходи з безбар'єрності.

"Мета уряду — максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс", — прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В Кабміні також рацюють над питанням скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення.

Після цього наступним етапом планують реалізувати цифровізацію медичної історії військовослужбовців.

Нагадаємо, мережа клінік "Добробут" запустила безоплатну програму операцій для бійців, що зазнали тяжких переломів. Операції проводитимуть досвідчені хірурги, із застосуванням сучасної методики для відновлення уражених кісток — металоостеосинтезу.

Автор:
Віта Молодан