Військово-лікарську експертизу цифровізують: Шмигаль розповів, яка послуга першою стане доступною online

Уряд працює над усуненням бюрократії з процесу проходження військово-лікарських комісій (ВЛЕ). В першу чергу планують перевести в цифровий формат отримання довідки про обставини поранення з військової частини.

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Про це 25 лютого повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба урядую.

Очільник Кабміну провів нараду експертної групи спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів.

Уряд має на меті автоматизувати та діджиталізувати всі процеси, пов'язані з ВЛЕ.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — зауважив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Нагадаємо, що раніше уряд затвердив нові правила військового обліку. Правила війського обліку на підприємствах діяли і раніше, але їх скасували після прийняття нової постанови Кабміну