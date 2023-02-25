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Військово-лікарську експертизу цифровізують: Шмигаль розповів, яка послуга першою стане доступною online
Уряд працює над усуненням бюрократії з процесу проходження військово-лікарських комісій (ВЛЕ). В першу чергу планують перевести в цифровий формат отримання довідки про обставини поранення з військової частини.
Про це 25 лютого повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба урядую.
Очільник Кабміну провів нараду експертної групи спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів.
Уряд має на меті автоматизувати та діджиталізувати всі процеси, пов'язані з ВЛЕ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — зауважив Шмигаль.
Також прем’єр-міністр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".
Нагадаємо, що раніше уряд затвердив нові правила військового обліку. Правила війського обліку на підприємствах діяли і раніше, але їх скасували після прийняття нової постанови Кабміну