ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Військово-лікарську експертизу цифровізують: Шмигаль розповів, яка послуга першою стане доступною online

Військово-лікарську експертизу цифровізують: Шмигаль розповів, яка послуга першою стане доступною online

Уряд працює над усуненням бюрократії з процесу проходження військово-лікарських комісій (ВЛЕ). В першу чергу планують перевести в цифровий формат отримання довідки про обставини поранення з військової частини.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це 25 лютого повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба урядую.

Очільник Кабміну провів нараду експертної групи спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів.

Уряд має на меті автоматизувати та діджиталізувати всі процеси, пов'язані з ВЛЕ.

"Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — зауважив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Нагадаємо, що раніше уряд затвердив нові правила військового обліку. Правила війського обліку на підприємствах діяли і раніше, але їх скасували після прийняття нової постанови Кабміну

Автор:
Віта Молодан