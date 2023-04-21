Кабмин упростил направление раненых военных на лечение за границу

Кабинет министров разрешил учреждениям здравоохранения самостоятельно определять необходимость направления защитников Украины, пострадавших в связи с военной агрессией РФ, на лечение за границу.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, больницы самостоятельно смогут формировать соответствующий пакет документов для государственного органа, входящего в состав сектора безопасности и обороны, без необходимости проведения консилиума военно-медицинского учреждения.

Ускорение и оптимизация процедуры также будут обеспечены путем упрощения подготовки вывода о необходимости направления раненых военных на лечение за границу.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, это существенный шаг, чтобы защитники Украины могли в максимально сжатые сроки получить необходимое лечение или реабилитацию за рубежом, без лишних бюрократических процедур.

"Одним из приоритетов правительства является реформа медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Сегодня принимаем постановление об упрощении выезда наших раненых бойцов на лечение за границу. Теперь такое направление они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей, без бюрократии", - указал он.

Напомним также, что Министерство цифровой трансформации еще в конце января заявило, что планирует диджитализировать процессы военно-врачебной комиссии, чтобы минимизировать соответствующую бюрократию. В феврале Шмыгаль сообщил, что первой такой услугой должно стать получение из воинской части справки об обстоятельствах ранения.

В марте в правительстве заявили, что в апреле должен быть запущен пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других соприкасающихся структурах.