В Минобороны рассказали, сколько госпиталей уже перешли на электронную запись на военно-врачебную комиссию

Министерство обороны продолжает тестирование электронной очереди для записи на военно-врачебную комиссию в военных госпиталях в Украине. По состоянию на конец мая электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что развертывание электронной очереди в военных госпиталях – это комплексный процесс, требующий административных и технических ресурсов со стороны госпиталя и воинской части.

"Необходимо провести соответствующую тренировку должностных лиц, обеспечить необходимой техникой и доступом к Интернету, а также иметь необходимые разрешения и согласования, поскольку речь идет о личных данных военнослужащих", - отметила замминистра.

Маляр добавила, что в двух госпиталях еще продолжается установление административного ресурса и необходимой технической инфраструктуры для эффективной работы электронной очереди. В других госпиталях производится отработка механизмов и сценариев записи и прохождения ВВК.

Напомним, ранее Анна Маляр сообщала, что в Украине планируют постепенно сделать более быстрым и более удобным процесс прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, усовершенствование процедуры предполагает увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения и внедрение е-очереди записи на ВВК.