В Киевской области чиновник центра комплектования способствовал нелегальному выезду военнообязанных за границу

Правоохранители разоблачили начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области на содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в частности в Молдову и Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что чиновник обеспечивал изготовление поддельных военно-учетных и медицинских документов о непригодности к военной службе. В частности, он готовил для военнообязанных соответствующее заключение ВВК и документ об исключении из военного учета.

По информации ГБР, начальник отделения действовал в сговоре с двумя сообщниками – своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном.

Подельники подыскивали "клиентов", выполняли роль консультантов по дальнейшему пересечению границ Молдовы и Венгрии, а также выполняли роль посредников при передаче взяток.

За свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных и их возраста. Чем старше был мужчина, тем дешевле была "услуга" по подделке документов.

Сотрудники ГБР задержали подельников чиновника при получении 8 тыс. долларов за очередной пакет поддельных документов.

В настоящее время задокументированы два "соглашения" злоумышленников, за которые они выторговали 14 тыс. долларов. Досудебное расследование продолжается.

Чиновнику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тыс. дол. организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" во избежание мобилизации и нелегальном выезде за границу.