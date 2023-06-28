Зеленський у Раді закликав до легалізації медичного канабісу

В Україні нарешті необхідно легалізувати медичний канабіс. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня.

"Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", – сказав очільник держави.

Зеленський зауважив, що легалізація таких ліків дозволить українцям не терпіти біль, стрес і травми війни.

Крім того, Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.

"Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Всі найкращі світові практики, найбільш ефективні політики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні", – додав президент.

Нагадаємо, в квітні 2021 року Кабінет міністрів прибрав кілька препаратів на основі канабісу зі списку заборонених для обігу в Україні. Однак, як писало Delo.ua, експерти заявили, що це було лобістське та популістське рішення. Проблема була, зокрема, з тим, що ці запатентовані ліки коштують доволі дорого.

У Верховну Раду вносили кілька законопроєктів щодо легалізації медичного канабісу. Але, наприклад, для прийняття документа №5596 (стосувався обігу рослин коноплі в медичній, науковій та науково-технічній сферах) не вистачило голосів, а №5596-1 (йшлося про промислові, медичні та наукові цілі) парламентарі навіть не розглядали після того, як профільний комітет Ради рекомендував його відхилити.

Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроєкту про легалізацію, а в червні 2022-го документ від уряду було зареєстровано у парламенті. Однак із тих пір законопроєкт №7457 не розглянули навіть у першому читанні.