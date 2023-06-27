"Доступні ліки" з 1 липня відпускатимуть лише за електронним рецептом: де буде виняток

Із 1 липня в Україні повертається норма, згідно з якою лікарські засоби, що входять до програми "Доступні ліки", мають відпускатися лише за електронним рецептом. Про це повідомила Держлікслужба.

Зазначається, що на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, буде виняток – там продовжить діяти паперовий рецепт.

"Разом з тим, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт", – додали в відомстві.

Програма "Доступні ліки" забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. Із 2019 року діє норма щодо відпуску препаратів за програмою виключно за електронним рецептом. Однак на початку повномасштабної війни уряд дозволив виписувати і відпускати "доступні ліки" й за паперовим рецептом.