"Доступные лекарства" с 1 июля будут отпускать только по электронному рецепту: где будет исключение

С 1 июля в Украину возвращается норма, согласно которой лекарственные средства, входящие в программу "Доступные лекарства", должны отпускаться только по электронному рецепту. Об этом сообщила Гослекслужба.

На временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, будет исключение – там продолжит действовать бумажный рецепт.

"Вместе с тем, по всей территории Украины по просьбе пациента врач сможет дополнительно распечатать информационную справку, в которой будет содержаться информация о рецепте", – добавили в ведомстве.

Программа "Доступные лекарства" обеспечивает полную или частичную оплату стоимости некоторых лекарственных средств из бюджетных средств. С 2019 года действует норма по отпуску препаратов в рамках программы исключительно по электронному рецепту. Однако в начале полномасштабной войны правительство разрешило выписывать и отпускать "доступные лекарства" и по бумажному рецепту.