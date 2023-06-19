Спрос на лекарства для нервной системы в Украине вырос почти на треть: с чем это связано

Крупнейшие сети аптек в Украине в мае зафиксировали рост продаж лекарств для здоровья нервной системы. В среднем спрос на эту группу товаров увеличился на 15-30%.

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на данные аптек.

В сети АНЦ спрос на препараты для здоровья нервной системы вырос на 15% в среднем по Украине и на 7-8% именно в Киеве. Продажи препаратов из категории "неврология, улучшающая работоспособность" выросли на 15%, неврология, тонизирующего действия - на 16%, ноотропные - на 12%, успокаивающие и седативные - на 15%.

В мае по сравнению с апрелем сеть "Подорожник" увеличила продажи группы товаров "здоровье нервной системы" на 30%, в Киеве - на 16%. Еще одна сеть аптек анонимно сообщила, что продажи антидепрессантов выросли на 4%, успокаивающих таблеток и капсул – на 8%, препаратов магния – на 22%.

Директор "Агентства медицинского маркетинга" Юрий Чертков предполагает, что повышение спроса на лекарства для нервной системы связано с традиционным весенним обострением тревожных состояний.

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