Проблемы есть, но дефицита не будет: в аптеках объяснили, почему в продаже не всегда есть нужные препараты

Продолжающаяся война, безосновательный рост спроса и проблемы с производством приводят к краткосрочному отсутствию в аптеках тех или иных препаратов. Военное положение накладывает дополнительные трудности на импорт лекарств, но эту проблему украинские фармацевтические компании практически решили: производят 61% лекарств из Национального перечня лекарственных средств. Об этом Delo.ua рассказали аптекари и производители.

В аптечном холдинге АНЦ объясняют, что фиксируют несколько основных причин, почему в сети могут исчезать некоторые позиции:

Из-за военного положения в стране поставки товара из-за границы нерегулярны, потому что не каждый перевозчик готов перевозить товар в страну, где продолжаются боевые действия; В таких случаях страховые компании не покрывают перевозку товара из-за больших рисков; Завершение срока регистрации товара; Компания, производящая товар, решила уйти с украинского рынка.

"Да, в последнее время были периоды, когда в сетях вообще не было препарата с тем или иным активным веществом. Особенно часто сталкивались с этой проблемой в начале войны. Также периодическая нехватка товара возникает при чрезмерном спросе или при проблемах с производством (во время блекаутов на начала года)". Семенова Мария Заместитель директора управления ассортиментом аптечного холдинга АНЦ

Пока данные по внешней торговле имеются только в разрезе 4 цифр кода УКТВЭД, более подробная статистика не публикуется в условиях военного положения.

Источник: Государственная таможенная служба/"Дарница"

Но и эти данные указывают на сокращение поставок лекарства из-за границы, что подтвердили и в Госликлужбе.

Аптекари отмечают, что не оказывают влияния на поставщиков или на поставку товара. Если препарат отсутствует у основных дистрибьюторов, то фармацевт может только рекомендовать клиенту аналоги по позициям, которые может предложить.

"При этом для уникальных импортных препаратов, к сожалению, нет никакой альтернативы. Наверное, если бы государство предоставило производителям и поставщикам дополнительные гарантии — это могло бы изменить ситуацию", — добавляет Семенова Мария.

В то же время, как отмечают в фармацевтической компании "Дарница", при временных проблемах с наличием того или иного иностранного лекарства, украинские производители могут предложить дженерики аналогичного качества.

Украинское фармацевтическое производство способно обеспечить как армию, так и гражданских значительной частью необходимых лекарств. Уже сегодня украинские предприятия, по данным исследовательской компании Proxima Research, занимают большинство рынка в потреблении – 65%. наблюдалось, на сколько нам известно. Анна Павлюк-Гаврилова Руководитель департамента международной регистрации и выхода на новые рынки фармацевтической компании "Дарница"

Аптекари соглашаются, что производители достаточно успешно закрывают пробел рынка, но обращают внимание, что они не производят инновационные новейшие препараты последних поколений и оригинальные препараты, а также препараты, необходимые для лечения редких заболеваний.

При этом сокращение импорта лекарственных средств в Украину оказывает и положительный эффект — способствует росту объемов производства отечественных лекарств. Потому что, как отметили в "Дарнице", увеличение объемов производства отечественных лекарств приводит к росту ВВП, количеству рабочих мест и налоговым поступлениям в бюджет страны.