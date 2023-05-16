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Проблемы есть, но дефицита не будет: в аптеках объяснили, почему в продаже не всегда есть нужные препараты
Продолжающаяся война, безосновательный рост спроса и проблемы с производством приводят к краткосрочному отсутствию в аптеках тех или иных препаратов. Военное положение накладывает дополнительные трудности на импорт лекарств, но эту проблему украинские фармацевтические компании практически решили: производят 61% лекарств из Национального перечня лекарственных средств. Об этом Delo.ua рассказали аптекари и производители.
В аптечном холдинге АНЦ объясняют, что фиксируют несколько основных причин, почему в сети могут исчезать некоторые позиции:
- Из-за военного положения в стране поставки товара из-за границы нерегулярны, потому что не каждый перевозчик готов перевозить товар в страну, где продолжаются боевые действия;
- В таких случаях страховые компании не покрывают перевозку товара из-за больших рисков;
- Завершение срока регистрации товара;
- Компания, производящая товар, решила уйти с украинского рынка.
Пока данные по внешней торговле имеются только в разрезе 4 цифр кода УКТВЭД, более подробная статистика не публикуется в условиях военного положения.
Но и эти данные указывают на сокращение поставок лекарства из-за границы, что подтвердили и в Госликлужбе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Аптекари отмечают, что не оказывают влияния на поставщиков или на поставку товара. Если препарат отсутствует у основных дистрибьюторов, то фармацевт может только рекомендовать клиенту аналоги по позициям, которые может предложить.
"При этом для уникальных импортных препаратов, к сожалению, нет никакой альтернативы. Наверное, если бы государство предоставило производителям и поставщикам дополнительные гарантии — это могло бы изменить ситуацию", — добавляет Семенова Мария.
В то же время, как отмечают в фармацевтической компании "Дарница", при временных проблемах с наличием того или иного иностранного лекарства, украинские производители могут предложить дженерики аналогичного качества.
Аптекари соглашаются, что производители достаточно успешно закрывают пробел рынка, но обращают внимание, что они не производят инновационные новейшие препараты последних поколений и оригинальные препараты, а также препараты, необходимые для лечения редких заболеваний.
При этом сокращение импорта лекарственных средств в Украину оказывает и положительный эффект — способствует росту объемов производства отечественных лекарств. Потому что, как отметили в "Дарнице", увеличение объемов производства отечественных лекарств приводит к росту ВВП, количеству рабочих мест и налоговым поступлениям в бюджет страны.