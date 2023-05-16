Проблеми є, але дефіциту не буде: в аптеках пояснили, чому в продажу не завжди є потрібні препарати

Війна, безпідставне зростання попиту та проблеми з виробництвом призводять до відсутності в аптеках певних препаратів. Воєнний стан накладає додаткові труднощі на імпорт ліків, але цю проблему українські фармацевтичні компанії практично вирішили: вробляють 61% ліків з Національного переліку лікарських засобів

В аптечному холдингу АНЦ пояснюють, що фіксують декілька основних причин, чому в мережі можуть зникати деякі позиції:

Через воєнний стан в країні поставки товару з-за кордону нерегулярні, тому що не кожен перевізник готовий перевозити товар у країну, де тривають бойові дії; В таких випадках страхові компанії не покривають перевезення товару через великі ризики; Завершення терміну реєстрації товару; Компанія, яка виготовляє товар, вирішила піти з українського ринку.

"Так, останнім часом були періоди, коли в мережах взагалі не було препаратів з тією чи іншою активною речовиною. Особливо часто стикались з цією проблемою на початку війни. Також періодична нестача товару виникає при надмірному попиті або при проблемах з виробництвом (під час блекаутів на початку року)". Семенова Марія Заступник директора управління асортиментом аптечного холдингу АНЦ

Наразі дані щодо зовнішньої торгівлі є лише у розрізі 4 цифр коду УКТЗЕД, більш детальна статистика не публікується в умовах військового стану.

Джерело: Державна митна служба/"Дарниця"

Але і ці дані вказують на скорочення поставок ліків з-за кордону, що підтвердили і в Держліклужбі.

Аптекарі зазначають, що не мають впливу на постачальників чи постачання товару. Якщо препарат відсутній у основних дистрибьюторів, то фармацевт може лише рекомендувати клієнту аналоги по тих позиціях, які може запропонувати.

"При цьому для унікальних імпортних препаратів, на жаль, немає жодної альтернативи. Напевне, якщо держава надала б виробникам та постачальникам додаткові гарантії — це могло би змінити ситуацію", — додає Семенова Марія.

Водночас, як зазначають у фармацевтичній компанії "Дарниця", при тимчасових проблемах з наявністю тих чи інших іноземних ліків, українські виробники можуть запропонувати дженерики аналогічної якості.

"Українське фармацевтичне виробництво здатне забезпечити як армію, так і цивільних значною частиною необхідних ліків. Вже сьогодні українські підприємства, за даними дослідницької компанії Proxima Research, займають більшість ринку в споживанні – 65%. Дефіциту "ексклюзивних" імпортних ліків на ринках рецептури та безрецептури не спостерігалося, наскільки нам відомо". Ганна Павлюк-Гаврилова Керівник департаменту міжнародної реєстрації та виходу на нові ринки фармацевтичної компанії "Дарниця"

Аптекарі погоджуються, що виробники досить успішно закривають прогалину ринку, але звертають увагу, що вони не виготовляють інноваційні новітні препарати останніх поколінь та оригінальні препарати, а також препарати, які необхідні для лікування рідкісних захворювань.

При цьому скорочення імпорту лікарських засобів в Україну має й позитивний ефект — сприяє зростанню обсягів виробництва вітчизняних ліків. Тому що, як зауважили в "Дарниці", збільшення обсягів виробництва вітчизняних ліків призводить до зростання ВВП, кількості робочих місць та податкових надходжень до бюджету країни.