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В Україні пакуватимуть продукти згідно європейських стандартів
Верховна Рада 3 листопада ухвалила в другому читанні Закон України "Про матеріали і предмети, що призначені для контакту з харчовими продуктами". За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 306 народних депутатів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що реалізація закону дозволить встановити єдині правила у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів й предметів, які безпосередньо або опосередковано контактують з харчовими продуктами.
“Основна мета цього документу – комплексно врегулювати питання безпечності матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами, адже йдеться про здоров’я людей. Нам важливо було підготувати редакцію цього закону на основі вимог понад 10-ти актів Європейського Союзу, і тим самим створити законодавче підґрунтя для подальшої реалізації Угоди про асоціацію з ЄС”, – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У документі йдеться про такі матеріали і предмети, як папір та картон, пластик, друкарські фарби, регенеровану целюлозу, силікон, текстиль, лаки і покриття, віск, деревину, клеї, кераміку, корок, гуму, скло, іонообмінні смоли, метали і їх сплави, активні та інтелектуальні матеріали і предмети, а також інші.
Серед основних новацій регулювання:
1) визначено загальні вимоги до предметів та матеріалів, що призначені для контакту з харчовими продуктами;
2) врегульовано відносини, пов’язані з виробництвом, обігом та використанням матеріалів і предметів;
3) впроваджено державну реєстрацію та ведення державного реєстру речовин, що використовуються у виробництві матеріалів і предметів та процесів переробки пластику (повторного використання);
4) визначено чіткі вимоги, щодо належної виробничої практики (GMP) при виробництві матеріалів та предметів, що призначені для контакту з харчовими продуктами;
5) удосконалено вимоги щодо державного контролю та відповідальності операторів ринку.
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