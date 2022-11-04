В Україні пакуватимуть продукти згідно європейських стандартів

Верховна Рада 3 листопада ухвалила в другому читанні Закон України "Про матеріали і предмети, що призначені для контакту з харчовими продуктами". За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 306 народних депутатів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що реалізація закону дозволить встановити єдині правила у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів й предметів, які безпосередньо або опосередковано контактують з харчовими продуктами.

“Основна мета цього документу – комплексно врегулювати питання безпечності матеріалів і предметів, що контактують з харчовими продуктами, адже йдеться про здоров’я людей. Нам важливо було підготувати редакцію цього закону на основі вимог понад 10-ти актів Європейського Союзу, і тим самим створити законодавче підґрунтя для подальшої реалізації Угоди про асоціацію з ЄС”, – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

У документі йдеться про такі матеріали і предмети, як папір та картон, пластик, друкарські фарби, регенеровану целюлозу, силікон, текстиль, лаки і покриття, віск, деревину, клеї, кераміку, корок, гуму, скло, іонообмінні смоли, метали і їх сплави, активні та інтелектуальні матеріали і предмети, а також інші.

Серед основних новацій регулювання:

1) визначено загальні вимоги до предметів та матеріалів, що призначені для контакту з харчовими продуктами;

2) врегульовано відносини, пов’язані з виробництвом, обігом та використанням матеріалів і предметів;

3) впроваджено державну реєстрацію та ведення державного реєстру речовин, що використовуються у виробництві матеріалів і предметів та процесів переробки пластику (повторного використання);

4) визначено чіткі вимоги, щодо належної виробничої практики (GMP) при виробництві матеріалів та предметів, що призначені для контакту з харчовими продуктами;

5) удосконалено вимоги щодо державного контролю та відповідальності операторів ринку.

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