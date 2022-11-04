В Украине будут упаковывать продукты согласно европейским стандартам

Верховная Рада 3 ноября приняла во втором чтении Закон Украины "О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами". За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 306 народных депутатов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что реализация закона позволит установить единые правила в сфере производства, обращения и использования материалов и предметов, непосредственно или косвенно контактирующих с пищевыми продуктами.

“Основная цель этого документа – комплексно урегулировать вопросы безопасности материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, ведь речь идет о здоровье людей. Нам важно было подготовить редакцию этого закона на основе требований более 10-ти актов Европейского Союза, и тем самым создать законодательную основу для дальнейшей реализации Соглашения об ассоциации с ЕС”, – отметил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

В документе говорится о таких материалах и предметах, как бумага и картон, пластик, типографские краски, регенерированная целлюлоза, силикон, текстиль, лаки и покрытия, воск, древесина, клеи, керамика, пробка, резина, стекло, ионообменные смолы, металлы и их сплавы, активные и интеллектуальные материалы и предметы.

Среди основных новаций регулирования:

1) определены общие требования к предметам и материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами;

2) урегулированы отношения, связанные с производством, обращением и использованием материалов и предметов;

3) внедрена государственная регистрация и ведение государственного реестра веществ, используемых в производстве материалов и предметов и процессов переработки пластика (повторного использования);

4) определены четкие требования относительно надлежащей производственной практики (GMP) при производстве материалов и предметов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами;

5) усовершенствованы требования по государственному контролю и ответственности операторов рынка.

Напомним, ранее Верховная Рада восстановила механизм государственной регистрации прав аренды на земельные участки сельхозназначения, действовавшего до введения военного положения.