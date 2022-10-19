Рада розблокувала проведення онлайн-аукціонів з оренди державних та комунальних сільгоспземель

Верховна Рада відновила механізм державної реєстрації прав оренди на земельні ділянки сільгоспризначення, який діяв до запровадження воєнного стану.

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За відповідний законопроєкт №7636 проголосувало 246 депутатів, жоден не був проти, але 31 нардеп від голосування утримався (зокрема, всі присутні члени фракції "Європейська солідарність" та всі, окрім одного, з фракції "Батьківщина").

Документ скасовує норми перехідних положень Земельного кодексу про те, що на час війни земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо сільгоспземель державної та комунальної власності не проводяться.

Ухвалені зміни також повертають проведення торгів для передачі земель державної, комунальної власності для товарного сільгоспвиробництва в оренду. Як вказує держпідприємство "Прозорро.Продажі", це означає, що з моменту набрання законом чинності в його електронній торговій системі будуть відновлені відповідні онлайн-аукціони.

Також прийнятя закону удосконалить порядок ведення Держземкадастру, посилить державний нагляд за використанням та охороною земель та сприятиме ефективному використанню коштів для їхньої охорони.

За даними відкритого модуля аналітики bi.prozorro.sale, за рік роботи земельних аукціонів організатори за підсумками завершених торгів заробили 576 мільйонів гривень. Загалом в системі відбулося 2124 успішних аукціонів з продажу та оренди земель. Площа цих ділянок складає 13,4 тисячі га.

Від початку війни в системі завершено 749 земельних аукціонів, які принесли організаторам 245 мільйона гривень. Станом на 19 жовтня в системі "Прозорро.Продажі" оголошено 432 аукціони з продажу земель загальною площею 724 га стартовою вартістю 295 мільйонів гривень, а також 185 аукціонів з оренди земель площею 696 га стартовою вартістю 16,4 мільйона гривень.

Як нагадують у "Прозорро.Продажі", продаж сільгоспземель саме державної та комунальної власності відповідно до Земельного кодексу і надалі залишається забороненим.

Нагадаємо, у березні Рада внесла зміни до Земельного кодексу, відповідно до яких передача в оренду сільськогосподарської землі державної та комунальної власності здійснювалася без проведення онлайн-аукціонів.

Водночас всі землі несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (в обов'язковому порядку), а також аукціони з продажу землі сільгосппризначення приватної власності (за бажанням) і далі проводились в системі "Прозорро.Продажі".

Джерело фото: ua.depositphotos.com