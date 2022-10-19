Рада разблокировала проведение онлайн-аукционов по аренде государственных и коммунальных сельхозземель

Верховная Рада восстановила действие механизма государственной регистрации прав аренды на земельные участки сельхозназначения, действовавшего до введения военного положения.

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За соответствующий законопроект №7636 проголосовало 246 депутатов, ни один не был против, однако 31 нардеп от голосования воздержался (в частности, все присутствующие члены фракции "Европейская солидарность" и все, кроме одного, из фракции "Батькивщина").

Документ отменяет нормы переходных положений Земельного кодекса о том, что на время войны земельные торги по правам аренды, эмфитевзису, суперфицию по сельхозземлям государственной и коммунальной собственности не проводятся.

Принятые изменения возвращают проведение торгов для передачи земель государственной, коммунальной собственности для товарного сельхозпроизводства в аренду. Как указывает госпредприятие "Прозорро.Продажи", это означает, что с момента вступления закона в силу в его электронной торговой системе будут восстановлены соответствующие онлайн-аукционы.

Также принятие закона усовершенствует порядок ведения Госземкадастра, усилит государственный надзор за использованием и охраной земель и будет способствовать эффективному использованию средств для их охраны.

По данным открытого модуля аналитики bi.prozorro.sale, за год работы земельных аукционов организаторы по итогам завершенных торгов заработали 576 миллионов гривен. Всего в системе состоялось 2124 успешных аукциона по продаже и аренде земель. Площадь этих участков составляет 13,4 тысячи га.

С начала войны в системе завершено 749 земельных аукционов, которые принесли организаторам 245 миллионов гривен. По состоянию на 19 октября в системе "Прозорро.Продажи" объявлено 432 аукциона по продаже земель общей площадью 724 га стартовой стоимостью 295 миллионов гривен, а также 185 аукционов по аренде земель площадью 696 га стартовой стоимостью 16,4 миллиона гривен.

Как напоминают в "Прозорро.Продажи", продажа сельхозземель именно государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом и в дальнейшем остается запрещенной.

Напомним, что в марте Рада внесла изменения в Земельный кодекс, в соответствии с которыми передача в аренду сельскохозяйственной земли государственной и коммунальной собственности должна осуществляться без проведения онлайн-аукционов.

В то же время все земли несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности (в обязательном порядке), а также аукционы по продаже земли сельхозназначения частной собственности (по желанию) и дальше проводились в системе "Прозорро.Продажи".

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