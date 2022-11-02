Минагрополитики и союз птицеводов договорились стабилизировать цены на яйца

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Ассоциация "Союз птицеводов Украины" заключили меморандум, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

Отмечается, что документ также направлен на то, чтобы не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.

"Производители яиц в рамках меморандума обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц", - говорится в сообщении.

Минагрополитики со своей стороны будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности. Кроме того, Министерство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки.

В пресс-службе сообщили, что меморандум будет действовать до 31 декабря этого года, но может быть продлен в случае необходимости и открыт к подписаниям производителями пищевых куриных яиц.

Ранее прессслужба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что к концу октября яйца в Украине перестали дорожать после значительного прибавления в цене. 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 грн. за 1 десяток (+3 п.п. до цены 13.10), а 27 октября цена составляла 60,1 грн. за 1 десяток, что на 1 п.п. выше цены прошлой недели.

По данным Госстата, в сентябре больше всего (на 22,7%) подорожали именно яйца. Если в августе десяток яиц стоил около 30 грн, в сентябре около 40 грн, то в октябре их стоимость составляет уже от 48 грн за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 60-75 гривен. Delo.ua рассказывало, в чем причина резкого подорожания яиц, и когда ожидать снижения цены.