Мінагрополітики та союз птахівників домовились стабілізувати ціни на яйця

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства.

Зазначається, що документ також спрямований на те, щоб не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торговельних мереж.

"Виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць", - йдеться в повідомленні.

Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності. Крім того, Міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх переробки.

У пресслужбі повідомили, що меморандум діятиме до 31 грудня цього року, але може бути продовженим у разі необхідності та є відкритим до підписаннями виробниками харчових курячих яєць.

Раніше пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України повідомила, що під кінець жовтня яйця в Україні перестали дорожчати після значного прибавлення в ціні. 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13.10), а 27 жовтня ціна становила 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня.

За даними Держстату, у вересні найбільше (на 22,7%) подорожчали саме яйця. Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень. Delo.ua розповідало, в чому причина різкого здорожчення яєць, та коли чекати на зниження ціни.