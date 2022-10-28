Стремительный рост цен на яйца остановился, - Минагрополитики

К концу октября яйца в Украине перестали дорожать после значительной прибавки в цене. 20 октября средняя закупочная цена торговыми сетями составила 59,6 грн. за 1 десяток (+3 п.п. до цены 13.10), а 27 октября цена составляет 60,1 грн. за 1 десяток, что на 1 п.п. выше цены прошлой недели.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Ориентировочно до конца года посадят как минимум +6,5 млн шт птицы, что на 35-40% больше по сравнению с поголовьем сентября. От момента посадки до старта полноценного сноса яиц проходит 150 дней (5 месяцев). можем ожидать снижения цены до экономически обоснованной. Мы вышли на ценовое плато, а когда увеличится поголовье кур-несушек, ожидаем снижения цены", — резюмировал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

В ведомстве объясняют, что яйца дорожали из-за сезонного спроса, значительного сокращения поголовья кур и падения производства, из-за военных действий предприятия значительно сократили или вообще прекратили свою деятельность.

Активные боевые действия в стране также привели к приостановлению инкубации яиц для получения молодняка птицы.

Наиболее существенное уменьшение производства было зафиксировано в апреле 2022 года. Тогда было произведено 3 780 млн шт яиц, что на 17,3% меньше производства в апреле 2021 года (4 573 млн шт).

"С мая спад производства вышел на плато, а начиная с июля падение незначительно ускорилось (-0,7 п.п.). В сентябре темп падения снизился, было произведено 9 295 млн шт. яиц, что на 15,7% меньше, чем за сентябрь 2021 года", - отмечают в Минагрополитики.

Заметнее всего для потребителя рост цен на яйца начался в сентябре. Тогда в среднем по Украине десяток подорожал с 29,91 до 62,01 грн (по состоянию на 27 октября). При этом самый большой прирост (16% к предыдущей неделе) наблюдался 07 октября к цене зафиксированной 30 сентября.

"Пока рост розничной цены существенно замедляется, если неделю назад цена выросла на 9 п.п., то по состоянию на сегодня с 21.10 по 27.10 цена выросла на 4 п.п.", — подытожили в ведомстве.

По данным Госстата, в сентябре больше всего (на 22,7%) подорожали именно яйца. Если в августе десяток яиц стоил около 30 грн., в сентябре около 40 грн., то в октябре их стоимость составляет уже от 48 грн. за 10 штук, а иногда цена достигает отметки 60-75 гривен. Delo.ua рассказывало, в чем причина резкого подорожания яиц, и когда ожидать снижения цены.