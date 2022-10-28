Стрімке зростання цін на яйця зупинилося, — Мінагрополітики

Під кінець жовтня яйця в Україні перестали дорожчати після значного прибавлення в ціні. 20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток (+3 в.п. до ціни 13.10), а 27 жовтня ціна становила 60,1 грн за 1 десяток, що на 1 в.п. вище ціни минулого тижня.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

"Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", — резюмував заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

У відомстві пояснюють, що яйця дорожчали через сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва. Крім того, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність.

Активні бойові дії в країні також призвели до призупинення інкубації яєць для отримання молодняку птиці.

Найбільш суттєве зменшення виробництва зафіксували у квітні 2022 року. Тоді було вироблено 3 780 млн шт яєць що на 17,3% менше за виробництво в квітні 2021 року (4 573 млн шт).

"Із травня спад виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння незначно пришвидшилось (-0,7 в.п.). У вересні темп падіння зменшився, було вироблено 9 295 млн шт яєць, що на 15,7% менше, ніж за вересень 2021 року", — зазначають у Мінагрополітики.

Найпомітніше для споживача зростання цін на яйця розпочалося у вересні. Тоді в середньому по Україні десяток подорожчав з 29,91 грн до 62,01 грн (станом на 27 жовтня). При тому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 07 жовтня до ціни зафіксованої 30 вересня.

"Наразі зростання роздрібної ціни суттєво сповільнюється, якщо тиждень тому ціна зросла на 9 в.п., то, станом на сьогодні, з 21.10 по 27.10 ціна зросла на 4 в.п.", — підсумували у відомстві.

За даними Держстату, у вересні найбільше (на 22,7%) подорожчали саме яйця. Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень. Delo.ua розповідало, в чому причина різкого здорожчення яєць, та коли чекати на зниження ціни.