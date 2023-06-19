Попит на ліки для нервової системи в Україні зріс майже на третину: з чим це пов'язано

Найбільші мережі аптек в Україні у травні зафіксували зростання продажів ліків для здоров'я нервової системи. В середньому попит на цю групу товарів збільшився на 15%-30%.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані аптек.

У мережі "АНЦ" попит на препарати для здоров'я нервової системи зріс на 15% в середньому по Україні і на 7-8% саме в Києві. Продажі препаратів з категорії "неврологія, яка покращує працездатність" зросли на 15%, неврологія, тонізуючої дії — на 16%, ноотропні — на 12%, заспокійливі і седативні — на 15%.

У травні порівняно з квітнем мережа "Подорожник" наростила продажі групи товарів "здоровʼя нервової системи" на 30%, у Києві — на 16%. Ще одна мережа аптек анонімно повідомила, що продажі антидепресантів зросли на 4%, заспокійливих таблеток і капсул — на 8%, препаратів магнію — на 22%.

Директор "Агентства медичного маркетингу" Юрій Чертков припускає, що підвищення попиту на ліки для нервової системи пов'язане із традиційним весняним загостренням тривожних станів.

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