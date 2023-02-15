На Житомирщине появится крупнейшая в Европе плантация промышленной конопли

На Житомирщине планируют создать крупнейшую в Европе плантацию промышленной конопли. Речь идет о превращении старого льнозавода в селе Рижанни в современный кластер по выращиванию и переработке технической конопли.

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Об этом сообщил бывший мэр Глухова, предприниматель Мишель Терещенко.

По его словам, такое решение было принято на встрече в Житомирской ОВА под руководством главы областной администрации Виталия Бученко.

Планируется, что старый льнозавод в селе Рижанни превратят в современный кластер по выращиванию и переработке технической конопли "MA'RIJANNI HEMP INDUSTRIAL PARK".

"Это очень хороший проект, который будет способствовать восстановлению и европейской интеграции Украины, что создаст альтернативу поставкам из Китая. Это позволит возродить традицию текстильной конопли в Житомире и Европе", – отметил Терещенко.

Он добавил, что вокруг завода по дефибрации будет создан индустриальный парк для всех украинских предпринимателей, желающих приехать и работать на конопляных продуктах на месте, будучи уверенными в хорошем обеспечении основным сырьем.

"Малые и крупные компании в сфере текстиля, упаковки, качественной бумаги, изоляционных и строительных материалов, нетканых матрасов, агроволокна или пеллет из биомассы, ожидаются и приветствуются", - подчеркнул Терещенко.

Напомним, в Привольненском общине на Ровенщине создадут индустриальный экопарк технической конопли, который будет располагаться на более чем 42 га земли.

Ранее ученые Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) вывели и презентовали новый сорт посевной конопли, который можно применять для оборонных нужд.