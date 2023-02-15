На Житомирщині з’явиться найбільша в Європі плантація промислових конопель

На Житомирщині планують створити найбільшу в Європі плантацію промислових конопель. Йдеться про перетворення старого льонозаводу в селі Ріжанні на сучасний кластер з вирощування та переробки технічних конопель.

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Про це повідомив колишній мер Глухова, підприємець Мішель Терещенко.

За його словами, таке рішення було ухвалене на зустрічі в Житомирській ОВА під керівництвом голови обласної адміністрації Віталія Бученка.

Планується, що старий льонозавод в селі Ріжанні перетворять на сучасний кластер з вирощування та переробки технічних конопель «MA'RIJANNI HEMP INDUSTRIAL PARK».

"Це дуже гарний проєкт, який сприятиме відбудові та європейській інтеграції України, що створить альтернативу постачанню з Китаю. Це дозволить відродити традицію текстильної коноплі в Житомирі та Європі", – зазначив Терещенко.

Він додав, що навколо заводу з дефібрації буде створено індустріальний парк для всіх українських підприємців, які хочуть приїхати і працювати на конопляних продуктах на місці, будучи впевненими в хорошому забезпеченні основною сировиною.

"Малі та великі компанії у сфері текстилю, упаковки та біологічно розкладаних рушників, якісного паперу, ізоляційних та будівельних матеріалів, нетканих матраців, агроволокна або пелет з біомаси, очікуються та вітаються", – підкреслив Терещенко.

Нагадаємо, у Привільненській громаді на Рівненщині створять індустріальний екопарк технічної коноплі, який розташовуватиметься на більш як 42 га землі.

Раніше науковці Національної академії аграрних наук України (НААН) вивели та презентували новий сорт посівної коноплі, який можна застосовувати для оборонних потреб.