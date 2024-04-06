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Украинским морским коридором уже экспортировалось 36 млн. тонн продукции - Кубраков

Украинским морским коридором уже экспортировалось 36 млн. тонн продукции - Кубраков
Фото: Минвосстановление

Из-за созданного Украиной в августе морского коридора уже было экспортировано почти 36 млн тонн грузов. За это время по коридору прошло уже 1,286 тыс. судов, которые экспортировали 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы.

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Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 135 судна, которые должны экспортировать еще 4 миллиона тонн грузов.

"Более 36 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей Зерновой инициативы за год существования", - написал Кубраков.

Также он добавил, что в украинский порт "Южный" вошло самое большое судно с начала полномасштабной войны - Capain Leonidas под флагом Панамы. Это трехсотметровый суховатаж, способный перевозить более 200 тысяч тонн зерна.

Фото 2 — Украинским морским коридором уже экспортировалось 36 млн. тонн продукции - Кубраков

"Рекордные 195,7 тысячи тонн на одном судне экспортировали из порта "Южный". Capain Leonidas под флагом Панамы (…) Длина этого судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт – более 203 тысяч тонн", - отметил он.

За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

Украинский морской коридор стал круглосуточным

С начала марта украинский морской коридор стал работать круглосуточно, а первые контейнерные перевозки им могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.

"Коридор имеет еще (потенциал), минимум, 20% объемов увеличения. (…) Почти достигли уровня зернового коридора, но за гораздо меньший период времени", - подытожил Васьков", - рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

60-65% всех экспортируемых грузов составляла агропродукция, а остальные – руда, металлы и удобрения.

Васков добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца - железнодорожное паромное сообщение.

Автор:
Татьяна Гойденко