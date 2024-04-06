Украинским морским коридором уже экспортировалось 36 млн. тонн продукции - Кубраков

Из-за созданного Украиной в августе морского коридора уже было экспортировано почти 36 млн тонн грузов. За это время по коридору прошло уже 1,286 тыс. судов, которые экспортировали 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 135 судна, которые должны экспортировать еще 4 миллиона тонн грузов.

"Более 36 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей Зерновой инициативы за год существования", - написал Кубраков.

Также он добавил, что в украинский порт "Южный" вошло самое большое судно с начала полномасштабной войны - Capain Leonidas под флагом Панамы. Это трехсотметровый суховатаж, способный перевозить более 200 тысяч тонн зерна.

"Рекордные 195,7 тысячи тонн на одном судне экспортировали из порта "Южный". Capain Leonidas под флагом Панамы (…) Длина этого судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт – более 203 тысяч тонн", - отметил он.

За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

Украинский морской коридор стал круглосуточным

С начала марта украинский морской коридор стал работать круглосуточно, а первые контейнерные перевозки им могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.

"Коридор имеет еще (потенциал), минимум, 20% объемов увеличения. (…) Почти достигли уровня зернового коридора, но за гораздо меньший период времени", - подытожил Васьков", - рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

60-65% всех экспортируемых грузов составляла агропродукция, а остальные – руда, металлы и удобрения.

Васков добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца - железнодорожное паромное сообщение.