Українським морським коридором вже експортувалося 36 млн тонн продукції - Кубраков

Через створений Україною у серпні морський коридор вже було експортовано майже 36 млн тонн вантажів. За цей час коридором пройшло вже 1,286 тис. суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи.

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Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 135 судна, які мають експортувати ще 4 мільйони тонн вантажів..

"Понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано українським морським коридором із серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування", - написав Кубраков.

Також він додав, що до українського порту "Південний" увійшло найбільше судно з початку повномасштабної війни - Capain Leonidas під прапором Панами. Це трьохсотметровий суховатаж, який здатний перевозити понад 200 тисяч тонн зерна.

"Рекордні 195,7 тисяч тонн на одному судні експортували з порту "Південний". Capain Leonidas під прапором Панами (…) Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина — 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн", - зазначив він.

Додамо, що за сім місяців Українським морським коридором експортовано 33,8 млн тонн вантажів, що вже більше, ніж за рік роботи Зернової ініціативи, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

Український морський коридор став цілодобовим

З початку березня український морський коридор став працювати цілодобово, а перші контейнерні перевезення ним можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.

"Коридор має ще (потенціал), мінімум, 20% обсягів збільшення. (…)Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", - підсумував Васьков", - розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

60-65% всіх експортованих вантажів складала агропродукція, а решта - руда, метали та добрива.

Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці - залізничне поромне сполучення.