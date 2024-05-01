McDonaldʼs планує відкривати заклади у співпраці з АЗС

Компанія "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, планує впроваджувати партнерські програми з мережами автозаправних станцій.

Про це повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

McDonald's планує партнерські проєкти з АЗС

Стефурак нагадав, що влітку 2023 року McDonald's відкрив перший заклад біля автотраси, поруч із Житомиром, на М-06 Київ-Чоп, ресторан розташовано поруч із АЗС WOG.

"Це приклад партнерського проєкту, суть якого полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення одне одного і можливість вибору відвідувачів", - підкреслив Стефурак.

Він зазначив, що цього року McDonald's планує втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах.

У подальшому компанія також розглядає локації, щоб відкривати заклади McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах.

Стефурак наголосив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's.

"Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звичайно, перш за все, ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, з якою ми вже співпрацюємо, KLO", - повідомив Стефурак.

За його словами, зараз триває будівництво закладу McDonald's поруч із заправною станцією ОККО в Одесі, але цей ресторан буде розташований у місті, а не на трасі.

Як наголосив Стефурак, такі проєкти не є експериментальними, а є частиною опрацьованої стратегії, що визначає, в яких місцях буде доцільним побудувати новий McDonald's.

"Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація", - повідомив директор із розвитку мережі.

Відкриття нових ресторанів

McDonald's також планує відкриття ресторанів у містах-супутниках Києва та Львова.

"Зі стратегічної точки зору ми прагнемо бути присутніми у всіх ключових сателітах Києва. Зараз працюємо над тим, щоб з'явилися заклади в Боярці, Гатному, Чабанах", - повідомив Стефурак.

Він додав, що компанія також працює над тим, щоб заклади з'явилися і в ключових містах Львівської області.

"Однак наразі тривають переговори щодо Львівської області і на сьогоднішній день ще немає конкретних міст, які я міг би озвучити", - зауважив Стефурак.

McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

В Україні локальні інгредієнти у меню McDonald`s становлять близько 60% і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.