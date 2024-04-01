У McDonald's назвали найвідвідуваніший заклад мережі в Україні

Серед усіх закладів McDonald's в Україні першим за кількістю відвідувань залишається ресторан у Києві на Вокзальній площі біля Центрального залізничного вокзалу.

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Про це повідомила генеральний директор McDonald's в Україні, Чехії, Словаччині Юлія Бадрітдінова, пише "Укрінформ".

"Номер один за відвідуваністю ресторан у Києві – McDonald's на Вокзальній площі. Водночас в цілому по Україні зараз міряти цей показник не варто, тому що тривалість роботи ресторанів різна через різну кількість і тривалість повітряних тривог, відповідно, ці дані не зовсім репрезентативні", - підкреслила Бадрітдінова.

Вона додала, що попри це традиційно популярними серед киян та гостей міста залишаються заклади на Хрещатику та Лук’янівці.

McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

В Україні локальні інгредієнти у меню McDonald`s становлять близько 60% і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.