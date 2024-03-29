В Україні названо найсильніших керівниць та засновниць бізнесу в умовах війни

Видання "Українська правда" в рамках проєкту "УП 100. Сила жінок" склало перелік зі 100 жінок-лідерок у різних сферах діяльності в Україні. 15 місць в ньому посіли українки з бізнесу – ті, які займають керівні посади в компаніях, що працюють в Україні.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це пише УНІАН.

Учасниць проєкту оцінювали за внеском у перемогу та розбудову української державності, впливом на суспільно-політичні процеси та відстоюванням прав жінок та гендерної рівності.

"Ми відзначаємо сотню українських жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців", – зазначає редакція УП.

Серед 100 жінок-лідерок бізнесу:

Олена Кошарна – засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.

– засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital. Катерина Загорій – співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця

– співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця Ірина Чечоткіна – співвласниця Rozetka.ua.

– співвласниця Rozetka.ua. Віра Платонова – Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions у Visa, керуюча регіональними відділами продажів і розробки рішень для Visa Direct.

– Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions у Visa, керуюча регіональними відділами продажів і розробки рішень для Visa Direct. Олена Волошина – керівниця Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.

– керівниця Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні. Олена Вовк – співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group.

– співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group. Інга Андреєва – генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Ніна Левчук – підприємиця, менторка, співзасновниця ініціативи United for Ukraine.

– підприємиця, менторка, співзасновниця ініціативи United for Ukraine. Філя Жебровська – співвласниця та голова наглядової ради "Фармак".

– співвласниця та голова наглядової ради "Фармак". Юлія Бадрітдінова – генеральна директорка McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині.

– генеральна директорка McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині. Тетяна Калугіна – генеральна директорка "Корум Дружківський машинобудівний завод".

– генеральна директорка "Корум Дружківський машинобудівний завод". Ольга Устинова – генеральна директорка Vodafone Україна.

– генеральна директорка Vodafone Україна. Юлія Кушер – засновниця та дизайнерка українського бренду прикрас SOLO for Diamonds.

– засновниця та дизайнерка українського бренду прикрас SOLO for Diamonds. К атерина Зубарєва – співзасновниця українського бренду SLEEPER.

– співзасновниця українського бренду SLEEPER. Юлія Бігун – засновниця благодійного фонду "Твоя любов" та соціальної компанії OHRA Home.

До участі в журі, яке відбирало кандидатури для відзнаки та формувало шорт-листи в кожній номінації, було залучено низку впливових українських та закордонних діячів. Серед них – радниця прем'єр-міністра України Наталія Бойко, виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик, керівниця бюро "Washington Post" в Україні Ізабель Хуршудян та президент Американської торговельної палати в Україні Ендрю Гундер. Одним з генеральних партнерів проєкту виступило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).