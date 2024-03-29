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Категорія
Бізнес
Дата публікації

В Україні названо найсильніших керівниць та засновниць бізнесу в умовах війни

В Україні названо найсильніших керівниць та засновниць бізнесу в умовах війни
Названо жінок-лідерок в сфері бізнесу. Фото “Українська правда”

Видання "Українська правда" в рамках проєкту "УП 100. Сила жінок" склало перелік зі 100 жінок-лідерок у різних сферах діяльності в Україні. 15 місць в ньому посіли українки з бізнесу – ті, які займають керівні посади в компаніях, що працюють в Україні. 

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10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
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Про це пише УНІАН.

Учасниць проєкту оцінювали за внеском у перемогу та розбудову української державності, впливом на суспільно-політичні процеси та відстоюванням прав жінок та гендерної рівності.

"Ми відзначаємо сотню українських жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців", – зазначає редакція УП.

Серед 100 жінок-лідерок бізнесу:

  • Олена Кошарна – засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.
  • Катерина Загорій – співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця
  • Ірина Чечоткіна – співвласниця Rozetka.ua.
  • Віра Платонова – Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions у Visa, керуюча регіональними відділами продажів і розробки рішень для Visa Direct.
  • Олена Волошина – керівниця Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.
  • Олена Вовк – співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group.
  • Інга Андреєва – генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові. 
  • Ніна Левчук – підприємиця, менторка, співзасновниця ініціативи United for Ukraine.
  • Філя Жебровська – співвласниця та голова наглядової ради "Фармак".
  • Юлія Бадрітдінова – генеральна директорка McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині. 
  • Тетяна Калугіна – генеральна директорка "Корум Дружківський машинобудівний завод".
  • Ольга Устинова – генеральна директорка Vodafone Україна.
  • Юлія Кушер – засновниця та дизайнерка українського бренду прикрас SOLO for Diamonds.
  • Катерина Зубарєва – співзасновниця українського бренду SLEEPER.
  • Юлія Бігун – засновниця благодійного фонду "Твоя любов" та соціальної компанії OHRA Home.

До участі в журі, яке відбирало кандидатури для відзнаки та формувало шорт-листи в кожній номінації, було залучено низку впливових українських та закордонних діячів. Серед них – радниця прем'єр-міністра України Наталія Бойко, виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик, керівниця бюро "Washington Post" в Україні Ізабель Хуршудян та президент Американської торговельної палати в Україні Ендрю Гундер. Одним з генеральних партнерів проєкту виступило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор:
Світлана Манько