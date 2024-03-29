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В Україні названо найсильніших керівниць та засновниць бізнесу в умовах війни
Видання "Українська правда" в рамках проєкту "УП 100. Сила жінок" склало перелік зі 100 жінок-лідерок у різних сферах діяльності в Україні. 15 місць в ньому посіли українки з бізнесу – ті, які займають керівні посади в компаніях, що працюють в Україні.
Про це пише УНІАН.
Учасниць проєкту оцінювали за внеском у перемогу та розбудову української державності, впливом на суспільно-політичні процеси та відстоюванням прав жінок та гендерної рівності.
"Ми відзначаємо сотню українських жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців", – зазначає редакція УП.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Серед 100 жінок-лідерок бізнесу:
- Олена Кошарна – засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.
- Катерина Загорій – співзасновниця бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation та членкиня ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця
- Ірина Чечоткіна – співвласниця Rozetka.ua.
- Віра Платонова – Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions у Visa, керуюча регіональними відділами продажів і розробки рішень для Visa Direct.
- Олена Волошина – керівниця Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.
- Олена Вовк – співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group.
- Інга Андреєва – генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.
- Ніна Левчук – підприємиця, менторка, співзасновниця ініціативи United for Ukraine.
- Філя Жебровська – співвласниця та голова наглядової ради "Фармак".
- Юлія Бадрітдінова – генеральна директорка McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині.
- Тетяна Калугіна – генеральна директорка "Корум Дружківський машинобудівний завод".
- Ольга Устинова – генеральна директорка Vodafone Україна.
- Юлія Кушер – засновниця та дизайнерка українського бренду прикрас SOLO for Diamonds.
- Катерина Зубарєва – співзасновниця українського бренду SLEEPER.
- Юлія Бігун – засновниця благодійного фонду "Твоя любов" та соціальної компанії OHRA Home.
До участі в журі, яке відбирало кандидатури для відзнаки та формувало шорт-листи в кожній номінації, було залучено низку впливових українських та закордонних діячів. Серед них – радниця прем'єр-міністра України Наталія Бойко, виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик, керівниця бюро "Washington Post" в Україні Ізабель Хуршудян та президент Американської торговельної палати в Україні Ендрю Гундер. Одним з генеральних партнерів проєкту виступило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).