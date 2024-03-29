В Украине названы сильнейшие руководительницы и основательницы бизнеса в условиях войны

Издание "Украинская правда" в рамках проекта "УП 100. Сила женщин" составило перечень из 100 женщин-лидеров в разных сферах деятельности в Украине. 15 мест в нем заняли украинки из бизнеса – те, которые занимают руководящие должности в работающих в Украине компаниях.

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Об этом пишет УНИАН.

Участниц проекта оценивали по вкладу в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы и отстаивание прав женщин и гендерного равенства.

"Мы отмечаем сотню украинских женщин, приближающих победу ежедневным трудом, самопожертвованием и заботой о следующих поколениях украинцев", - отмечает редакция УП.

Среди 100 женщин-лидеров бизнеса:

Елена Кошарная – основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital.

– основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital. Екатерина Загорий – соучредительница бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании "Дарница".

– соучредительница бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании "Дарница". Ирина Чечоткина – совладелица Rozetka.ua.

– совладелица Rozetka.ua. Вера Платонова – Chief Revenue Officer для Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct.

– Chief Revenue Officer для Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct. Елена Волошина – руководительница Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине.

– руководительница Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине. Елена Вовк – совладелица биотехнологической компании Enzym Group.

– совладелица биотехнологической компании Enzym Group. Инга Андреева – генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

Нина Левчук – предприниматель, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine.

– предприниматель, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine. Филя Жебровская – совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак".

– совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак". Юлия Бадритдинова – генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии.

– генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии. Татьяна Калугина – генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод".

– генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод". Ольга Устинова – генеральный директор Vodafone Украина.

– генеральный директор Vodafone Украина. Юлия Кушер – основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds.

– основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds. Катерина Зубарева – соучредительница украинского бренда SLEEPER.

– соучредительница украинского бренда SLEEPER. Юлия Бигун – основатель благотворительного фонда "Твоя любовь" и социальной компании OHRA Home.

К участию в жюри, которое отбирало кандидатуры для награждения и формировало шорт-листы в каждой номинации, были привлечены ряд влиятельных украинских и зарубежных деятелей. Среди них – советница премьер-министра Украины Наталья Бойко, исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик, руководитель бюро "Washington Post" в Украине Изабель Хуршудян и президент Американской торговой палаты в Украине Эндрю Гундер. Одним из генеральных партнеров проекта выступило Агентство США по международному развитию (USAID).