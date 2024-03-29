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В Украине названы сильнейшие руководительницы и основательницы бизнеса в условиях войны
Издание "Украинская правда" в рамках проекта "УП 100. Сила женщин" составило перечень из 100 женщин-лидеров в разных сферах деятельности в Украине. 15 мест в нем заняли украинки из бизнеса – те, которые занимают руководящие должности в работающих в Украине компаниях.
Об этом пишет УНИАН.
Участниц проекта оценивали по вкладу в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы и отстаивание прав женщин и гендерного равенства.
"Мы отмечаем сотню украинских женщин, приближающих победу ежедневным трудом, самопожертвованием и заботой о следующих поколениях украинцев", - отмечает редакция УП.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Среди 100 женщин-лидеров бизнеса:
- Елена Кошарная – основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital.
- Екатерина Загорий – соучредительница бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании "Дарница".
- Ирина Чечоткина – совладелица Rozetka.ua.
- Вера Платонова – Chief Revenue Officer для Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct.
- Елена Волошина – руководительница Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине.
- Елена Вовк – совладелица биотехнологической компании Enzym Group.
- Инга Андреева – генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.
- Нина Левчук – предприниматель, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine.
- Филя Жебровская – совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак".
- Юлия Бадритдинова – генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии.
- Татьяна Калугина – генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод".
- Ольга Устинова – генеральный директор Vodafone Украина.
- Юлия Кушер – основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds.
- Катерина Зубарева – соучредительница украинского бренда SLEEPER.
- Юлия Бигун – основатель благотворительного фонда "Твоя любовь" и социальной компании OHRA Home.
К участию в жюри, которое отбирало кандидатуры для награждения и формировало шорт-листы в каждой номинации, были привлечены ряд влиятельных украинских и зарубежных деятелей. Среди них – советница премьер-министра Украины Наталья Бойко, исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик, руководитель бюро "Washington Post" в Украине Изабель Хуршудян и президент Американской торговой палаты в Украине Эндрю Гундер. Одним из генеральных партнеров проекта выступило Агентство США по международному развитию (USAID).