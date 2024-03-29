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Категория
Бизнес
Дата публикации

В Украине названы сильнейшие руководительницы и основательницы бизнеса в условиях войны

В Украине названы сильнейшие руководительницы и основательницы бизнеса в условиях войны
Названы женщин-лидерок в сфере бизнеса. Фото "Украинская правда"

Издание "Украинская правда" в рамках проекта "УП 100. Сила женщин" составило перечень из 100 женщин-лидеров в разных сферах деятельности в Украине. 15 мест в нем заняли украинки из бизнеса – те, которые занимают руководящие должности в работающих в Украине компаниях.

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10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
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Об этом пишет УНИАН.

Участниц проекта оценивали по вкладу в победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы и отстаивание прав женщин и гендерного равенства.

"Мы отмечаем сотню украинских женщин, приближающих победу ежедневным трудом, самопожертвованием и заботой о следующих поколениях украинцев", - отмечает редакция УП.

Среди 100 женщин-лидеров бизнеса:

  • Елена Кошарная – основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital.
  • Екатерина Загорий – соучредительница бюро социальных проектов Zagoriy Foundation и член совета директоров фармацевтической компании "Дарница".
  • Ирина Чечоткина – совладелица Rozetka.ua.
  • Вера Платонова – Chief Revenue Officer для Money Movement Solutions в Visa, управляющая региональными отделами продаж и разработки решений для Visa Direct.
  • Елена Волошина – руководительница Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине.
  • Елена Вовк – совладелица биотехнологической компании Enzym Group.
  • Инга Андреева – генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.
  • Нина Левчук – предприниматель, ментор, соучредитель инициативы United for Ukraine.
  • Филя Жебровская – совладелица и председатель наблюдательного совета "Фармак".
  • Юлия Бадритдинова – генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии.
  • Татьяна Калугина – генеральный директор "Корум Дружковский машиностроительный завод".
  • Ольга Устинова – генеральный директор Vodafone Украина.
  • Юлия Кушер – основательница и дизайнер украинского бренда украшений SOLO for Diamonds.
  • Катерина Зубарева – соучредительница украинского бренда SLEEPER.
  • Юлия Бигун – основатель благотворительного фонда "Твоя любовь" и социальной компании OHRA Home.

К участию в жюри, которое отбирало кандидатуры для награждения и формировало шорт-листы в каждой номинации, были привлечены ряд влиятельных украинских и зарубежных деятелей. Среди них – советница премьер-министра Украины Наталья Бойко, исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик, руководитель бюро "Washington Post" в Украине Изабель Хуршудян и президент Американской торговой палаты в Украине Эндрю Гундер. Одним из генеральных партнеров проекта выступило Агентство США по международному развитию (USAID).

Автор:
Светлана Манько