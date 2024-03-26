McDonald's планує до кінця року відкрити ще 6 ресторанів в Україні: де з'являться нові заклади

У 2024 році McDonaldʼs планує відкритися в Ужгороді та Чернівцях, а загалом компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні.

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Про це повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, передає Forbes.

"Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося», – заявила Бадрітдінова.

Також вона повідомила, що компанія планує відкрити не менше 6 ресторанів по всій Україні до кінця 2024 року.

"Плануємо розвиватися і у сателітах Києва», – додала CEO McDonaldʼs.

За її словами, у 2023 році McDonaldʼs інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів 1 млрд грн. При цьому український підрозділ компанії отримав всі інвестиції від головного офісу.

Бадрітдінова зазначила, що у 2023 році ресторани McDonaldʼs в Україні відвідували близько 7 млн клієнтів на місяць – загалом 85 мільйонів візитів, що склало 70% відвідувачів від довоєнного показника.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Нагадаємо, що усі українські McDonald’s призупинили роботу в лютому 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення. Відновлювати їх роботу поступово почали з вересня 2022 року.

Наразі в усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

У листопаді 2023 року було відкрито перші ресторани в Кіровоградській області – в Олександрії та Кропивницькому, а також перший ресторан у Карпатах.

У кінці грудня 2023 року на 20-му кілометрі після виїзду з Києва, у селі Стоянка Бучанського району, відкрився 100-й ресторан McDonald’s серед тих, які нині працюють в Україні. А 31 грудня відкрився новий ресторан у центральній частині Києва - на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів), 33А, що на транспортній розв'язці біля мосту Патона.

Фото: ua.depositphotos.com