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McDonald's планирует до конца года открыть еще 6 ресторанов в Украине: где появятся новые заведения
В 2024 году McDonald's планирует открыться в Ужгороде и Черновцах, а в целом компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.
Об этом сообщила CEO McDonald's Ukraine Юлия Бадритдинова, передает Forbes.
"Ужгород и Черновцы – единственные областные центры, где нет McDonald's. В этом году там откроемся", – заявила Бадритдинова.
Также она сообщила, что компания планирует открыть не менее шести ресторанов по всей Украине до конца 2024 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Планируем развиваться и в сателлитах Киева», – добавила CEO McDonald's.
По ее словам, в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн. При этом украинское подразделение компании получило все инвестиции от головного офиса.
Бадритдинова отметила, что в 2023 году рестораны McDonald's в Украине посещали около 7 млн клиентов в месяц – всего 85 миллионов визитов, что составило 70% посетителей от довоенного показателя.
McDonald's в Украине
McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.
Напомним, что все украинские McDonald's приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения. Возобновлять их работу постепенно начали с сентября 2022 года.
В настоящее время во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.
В ноябре 2023 года были открыты первые рестораны в Кировоградской области – в Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.
В конце декабря 2023 года на 20-м километре после выезда из Киева, в селе Стоянка Бучанского района, открылся 100-й ресторан McDonald's среди ныне работающих в Украине. А 31 декабря открылся новый ресторан в центральной части Киева – на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов), 33А, что на транспортной развязке у моста Патона.
Фото: ua.depositphotos.com