ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Бизнес
Дата публикации

McDonald's планирует до конца года открыть еще 6 ресторанов в Украине: где появятся новые заведения

McDonald's планирует до конца года открыть еще 6 ресторанов в Украине: где появятся новые заведения
Фото: Depositphotos

В 2024 году McDonald's планирует открыться в Ужгороде и Черновцах, а в целом компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщила CEO McDonald's Ukraine Юлия Бадритдинова, передает Forbes.

"Ужгород и Черновцы – единственные областные центры, где нет McDonald's. В этом году там откроемся", – заявила Бадритдинова.

Также она сообщила, что компания планирует открыть не менее шести ресторанов по всей Украине до конца 2024 года.

"Планируем развиваться и в сателлитах Киева», – добавила CEO McDonald's.

По ее словам, в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн. При этом украинское подразделение компании получило все инвестиции от головного офиса.

Бадритдинова отметила, что в 2023 году рестораны McDonald's в Украине посещали около 7 млн клиентов в месяц – всего 85 миллионов визитов, что составило 70% посетителей от довоенного показателя.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Напомним, что все украинские McDonald's приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения. Возобновлять их работу постепенно начали с сентября 2022 года.

В настоящее время во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.

В ноябре 2023 года были открыты первые рестораны в Кировоградской области – в Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.

В конце декабря 2023 года на 20-м километре после выезда из Киева, в селе Стоянка Бучанского района, открылся 100-й ресторан McDonald's среди ныне работающих в Украине. А 31 декабря открылся новый ресторан в центральной части Киева – на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов), 33А, что на транспортной развязке у моста Патона.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко