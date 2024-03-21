McDonald's в Украине сократит использование пластика: что именно изменилось в марте

McDonald's отказывается от пластиковых столовых приборов и частично – от использования пластиковых крышек для стаканов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С заботой об окружающей среде, которая является одним из ключевых приоритетов компании, McDonald's в Украине сокращает использование пластика и других материалов в пользу более экологичных решений и воплощает инициативы по ответственному использованию ресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2024 года McDonald's в Украине начал сразу несколько экологических инициатив. В частности, компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на приборы из древесины.

"В качестве экологического сырья выбрали березу, которая является прочным, природным, восстановительным материалом, не имеющим выраженного вкуса древесины, что очень важно для сохранения оригинального вкуса пищи", - сообщили в McDonald's, добавив, что воплощение этой инициативы позволит уменьшить использование пластика на 40 тонн ежегодно.

Кроме того, как отметили в компании, с марта 2024 года McDonald's в Украине частично отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов, чтобы уменьшить использование пластика еще на 8,5 тонн в год. После успешного тестового периода во львовских ресторанах инициатива уже разворачивается во всех украинских McDonald's. Все напитки в стаканах, которые продаются для потребления внутри McDonald's, кроме чая и горячих напитков в составе Хэппи Мил, подаются без крышек.

"В то же время компания осознает, что есть ситуации, когда крышки действительно необходимы, поэтому все курьерские заказы и на вынос по-прежнему подаются в закрытых стаканах. При необходимости клиенты всегда могут попросить крышку у работников заведения", - отметили в пресс-службе.

Еще одна инициатива, которую McDonald's в Украине ввел в ресторанах — отказ от использования резиновых перчаток в производственной зоне, введенных по требованию правительства во время пандемии COVID-19. В настоящее время, когда карантинные требования отменены, компания может уменьшить использование резины в среднем на 70 тонн ежегодно.

Также компания планирует избавиться от бумажных вкладышей для подносов. Так, только отказ от этих бумажных вкладышей позволяет сохранить 100 тонн бумаги в год. В настоящее время реализуется пилотный проект в ресторанах McDonald's в г. Винница, который получает одобрительные отзывы среди клиентов ресторанов, и дальше он будет масштабироваться по всей стране.

В компании отмечают, что с запуском сортировки и переработки упаковки по всей Украине в 2021 году McDonald's вносит вклад в формирование циркулярной экономики и популяризацию культуры сортировки среди украинцев. На сортировочных станциях отходы разделяются на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и т.д., далее они идут на переработку, ведь многие материалы можно использовать повторно.

"Например, из отсортированного в ресторанах картона, полиэтиленовых и алюминиевых элементов упаковки изготавливаются пакеты McDonald's для заказов на вынос и доставки, из масла - биотопливо и смазочные материалы для химической промышленности, из пластиковых отходов - мусорные пакеты", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что инициативы McDonald's являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов. До конца 2025 года компания обязана полностью перейти на использование всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.

Ранее сообщалось, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.