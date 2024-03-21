- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
McDonald's в Украине сократит использование пластика: что именно изменилось в марте
McDonald's отказывается от пластиковых столовых приборов и частично – от использования пластиковых крышек для стаканов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"С заботой об окружающей среде, которая является одним из ключевых приоритетов компании, McDonald's в Украине сокращает использование пластика и других материалов в пользу более экологичных решений и воплощает инициативы по ответственному использованию ресурсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте 2024 года McDonald's в Украине начал сразу несколько экологических инициатив. В частности, компания отказывается от пластиковых столовых приборов и постепенно заменяет их на приборы из древесины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В качестве экологического сырья выбрали березу, которая является прочным, природным, восстановительным материалом, не имеющим выраженного вкуса древесины, что очень важно для сохранения оригинального вкуса пищи", - сообщили в McDonald's, добавив, что воплощение этой инициативы позволит уменьшить использование пластика на 40 тонн ежегодно.
Кроме того, как отметили в компании, с марта 2024 года McDonald's в Украине частично отказывается от использования пластиковых крышек для стаканов, чтобы уменьшить использование пластика еще на 8,5 тонн в год. После успешного тестового периода во львовских ресторанах инициатива уже разворачивается во всех украинских McDonald's. Все напитки в стаканах, которые продаются для потребления внутри McDonald's, кроме чая и горячих напитков в составе Хэппи Мил, подаются без крышек.
"В то же время компания осознает, что есть ситуации, когда крышки действительно необходимы, поэтому все курьерские заказы и на вынос по-прежнему подаются в закрытых стаканах. При необходимости клиенты всегда могут попросить крышку у работников заведения", - отметили в пресс-службе.
Еще одна инициатива, которую McDonald's в Украине ввел в ресторанах — отказ от использования резиновых перчаток в производственной зоне, введенных по требованию правительства во время пандемии COVID-19. В настоящее время, когда карантинные требования отменены, компания может уменьшить использование резины в среднем на 70 тонн ежегодно.
Также компания планирует избавиться от бумажных вкладышей для подносов. Так, только отказ от этих бумажных вкладышей позволяет сохранить 100 тонн бумаги в год. В настоящее время реализуется пилотный проект в ресторанах McDonald's в г. Винница, который получает одобрительные отзывы среди клиентов ресторанов, и дальше он будет масштабироваться по всей стране.
В компании отмечают, что с запуском сортировки и переработки упаковки по всей Украине в 2021 году McDonald's вносит вклад в формирование циркулярной экономики и популяризацию культуры сортировки среди украинцев. На сортировочных станциях отходы разделяются на бумагу, пластик, стаканчики, жидкость и т.д., далее они идут на переработку, ведь многие материалы можно использовать повторно.
"Например, из отсортированного в ресторанах картона, полиэтиленовых и алюминиевых элементов упаковки изготавливаются пакеты McDonald's для заказов на вынос и доставки, из масла - биотопливо и смазочные материалы для химической промышленности, из пластиковых отходов - мусорные пакеты", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что инициативы McDonald's являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов. До конца 2025 года компания обязана полностью перейти на использование всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.
Ранее сообщалось, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.
McDonald's в Украине
McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.
Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.