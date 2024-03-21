McDonald's в Україні скоротить використання пластику: що саме змінилось у березні

McDonald's відмовляється від пластикових столових приборів, і частково – від використання пластикових кришок для стаканів.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"З турботою про довкілля, що є одним із ключових пріоритетів компанії, McDonald's в Україні скорочує використання пластику та інших матеріалів на користь більш екологічних рішень, та втілює ініціативи з відповідального використання ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2024 року McDonald's в Україні розпочав одразу кілька екологічних ініціатив. Зокрема, компанія відмовляється від пластикових столових приборів та поступово замінює їх на прибори з деревини.

"У якості екологічної сировини обрали березу, що є міцним, природним, відновним матеріалом, який не має вираженого смаку деревини, що дуже важливо для зберігання оригінального смаку їжі", - повідомили у McDonald's, додавши, що втілення цієї ініціативи дасть змогу зменшити використання пластику на 40 тонн щорічно.

Окрім цього, як зазначили у компанії, з березня 2024 року McDonald's в Україні частково відмовляється від використання пластикових кришок для стаканів, аби зменшити використання пластику ще на 8,5 тонн на рік. Після успішного тестового періоду у львівських ресторанах ініціатива вже розгортається в усіх українських McDonald's. Всі напої в стаканах, які продаються для споживання всередині закладу McDonald's, окрім чаю та гарячих напоїв у складі Хеппі Міл, подаються без кришок.

"Водночас компанія усвідомлює, що є ситуації, коли кришки дійсно необхідні, тому всі кур'єрські замовлення та на виніс, як і раніше, подаються в закритих стаканах. За потреби клієнти завжди можуть попросити кришку в працівників закладу", - зазначили у пресслужбі.

Ще одна ініціатива, яку McDonald's в Україні запровадив у ресторанах — відмова від використання гумових рукавичок у виробничій зоні, які були запроваджені на вимогу уряду під час пандемії COVID-19. Наразі, коли карантинні вимоги скасовано, компанія може зменшити використання гуми в середньому на 70 тонн щорічно.

Також компанія планує позбутися паперових вкладишів для таць. Так, лише відмова від цих паперових вкладишів дає змогу зберегти 100 тонн паперу на рік. Нині реалізується пілотний проєкт у ресторанах McDonald's у м. Вінниця, який отримує схвальні відгуки серед клієнтів ресторанів, і далі він масштабуватиметься на всю країну.

У компанії зазначають, що із запуском сортування та переробки пакування по всій Україні у 2021 році, McDonald's робить внесок у формування циркулярної економіки та популяризацію культури сортування серед українців. На сортувальних станціях відходи розділяються на папір, пластик, стаканчики, рідину та інше, далі вони йдуть на переробку, адже багато матеріалів можна використовувати повторно.

"Приміром із відсортованого в ресторанах картону, поліетиленових та алюмінієвих елементів упаковки виготовляються пакети McDonald's для замовлень на виніс та доставки, з олії — біопаливо та мастильні матеріали для хімічної промисловості, з пластикових відходів — пакети для сміття", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що ініціативи McDonald's є частиною глобальних зобов’язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів. До кінця 2025 року компанія має зобов’язання повністю перейти на використання всіх пакувальних матеріалів з поновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно.

Раніше повідомлялося, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.