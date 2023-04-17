McDonald's змінює рецептуру бургерів

Компанія зосередилася на модернізації своїх основних продуктів для збільшення продажів, впроваджуючи низку змін, спрямованих на покращення своїх фірмових бургерів. Оновлена продукція вже з'явилися в деяких містах США.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що булочки стануть м'якшими, сир - більш пухким, цибуля буде додаватися до котлет прямо на грилі, а соусу "Біг Мак" буде більше.

"Ми виявили, що невеликі зміни, такі як налаштування нашого процесу для отримання більш гарячого, більш плавленого сиру та налаштування грилю для кращого прожарювання, призвели до великої різниці в тому, що наші бургери стали смачнішими, ніж будь-коли", - сказав старший директор з кулінарних інновацій McDonald's в США Чед Шафер.

За словами представників компанії, удосконалення спочатку були зроблені для бургерів на міжнародних ринках, і вже з'явилися в деяких містах США, включаючи Лос-Анджелес, Сіетл, Фенікс, Лас-Вегас.

Зосередження на просуванні основних позицій меню, а не на впровадженні нових продуктів - це спосіб спростити процеси та зменшити тертя на кухні.

McDonald's - не єдиний бренд, який намагається покращити основні пропозиції. Burger King, який минулого року оголосив про план переформатування свого бізнесу, зосередився на вдосконаленні фірмового бургера Whopper та підвищенні його помітності в рекламі. У четвертому кварталі минулого року він провів тренінги з використання Whopper для франчайзінгу. У лютому бренд заявив, що Whopper сприяв зростанню продажів у США в цьому кварталі.

Нагадаємо, що McDonald's у рамках реструктуризації планує звільнити сотні корпоративних працівників. Крім того, мережа закладів швидкого харчування запропонувала деяким співробітникам можливість залишитися в компанії за умови скорочення їхніх зарплат та премій.