McDonald's открыл ресторан с нетипичной архитектурой под "Родиной-матерью" в Киеве (ФОТО)

Фастфуд-сеть McDonald's 31 декабря открыла новый ресторан в центральной части Киева - на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов), 33А, что на транспортной развязке у моста Патона. С одной стороны над заведением быстрого питания расположен монумент "Родина-мать", а с другой - берег Днепра.

"Новый McDonald's отличается особым архитектурным решением и гармонично вписан в культурно-исторический ландшафт города. В этом McDonald's впервые в Украине воплощен особый дизайн, который благодаря круглым формам символизирует инклюзивность, создает чувство единства и приглашает к общению, ведь сейчас связь между людьми как никогда важна", - говорится в сообщении компании.

Заведение площадью 444 квадратных метра может вместить 84 гостя в зале и 36 на террасе, оборудовано двумя линиями въезда на "МакДрайв" для автомобилистов. Для удобства клиентов в заведении установлены терминалы самообслуживания, где можно сделать заказ через одну из 10 цифровых плоскостей.

Ресторан и доставка McDelivery будут работать с 7:00 до 22:00, а McDrive – с 7:00 до 23:00. McDonald's на бульваре Михновского стал 101-м рестораном из ныне работающих в Украине и обеспечил более 70 рабочих мест.

Напомним, что перед этим McDonald's открыл ресторан на трассе Киев – Чоп при выезде из столицы в село Стоянка. 19 декабря сеть открыла один из самых больших ресторанов в Украине - во Львове, 27 ноября - в Кропивницком, а 17 ноября - первое заведение в Карпатах, в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области.