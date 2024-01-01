McDonald’s відкрив ресторан з нетиповою архітектурою під "Батьківщиною-матір'ю" в Києві (ФОТО)

Фастфуд-мережа McDonald’s 31 грудня відкрила новий ресторан у центральній частині Києва - на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів), 33А, що на транспортній розв'язці біля мосту Патона. З одного боку понад місцем закладу швидкого харчування розташуваний монумент "Батьківщина-мати", а з другого - берег Дніпра.

"Новий McDonald’s вирізняється особливим архітектурним рішенням і гармонійно вписаний у культурно-історичний ландшафт міста. У цьому McDonald’s вперше в Україні втілений особливий дизайн, який завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності й запрошує до спілкування, адже нині зв’язок між людьми як ніколи важливий", - йдеться у повідомленні компанії.

Заклад площею 444 квадратних метри може вмістити 84 гостя у залі та 36 на терасі, обладнаний двома лініями в’їзду на "МакДрайв" для автомобілістів. Для зручності клієнтів в закладі встановлені термінали самообслуговування, де можна зробити замовлення через одну з 10 цифрових площин.

Ресторан та доставка McDelivery працюватимуть з 7:00 до 22:00, а McDrive – з 7:00 до 23:00. McDonald’s на бульварі Міхновського став 101-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць.

Нагадаємо, що перед цим McDonald’s відкрив ресторан на трасі Київ - Чоп при виїзді зі столиці у село Стоянка. 19 грудня мережа відкрила один з найбільших своїв ресторанів в Україні - у Львові, – у Кропивницькому, а 17 листопада – перший заклад у Карпатах, у курортному місті Яремче Івано-Франківської області.