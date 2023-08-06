"Батьківщина-мати" тепер із тризубом: український символ установлено (ФОТО)

На монумент "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб. Про це вранці 6 серпня повідомила "Українська правда".

Тризуб почали встановлювати ввечері 5 серпня, однак у темний період доби його було неможливо закріпити, тому монтаж перенесли на ранок.

Як пише "Суспільне", остаточні роботи планується завершити до Дня прапора України – 23 серпня.

Декомунізація "Батьківщини-матері"

Ще в липні 2022 року в застосунку "Дія" провели опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати". 85% українців, які взяли участь в голосування, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.

13 липня 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту. А 1 серпня зʼявилися фото, які показали, що радянську символіку повністю знято.

Вартість цього проєкту – 28 млн гривень. У Міністерстві культури та інформполітики зазначали, що кошти на його реалізацію не залучають із державного бюджету – необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.

Крім того, гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомляв, що монумент "Батьківщина-мати" пропонують перейменувати на "Україна-мати". Це рішення має затвердити Мінкульт.

"Батьківщина-мати", яку було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Також вона вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.