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"Батьківщина-мати" тепер із тризубом: український символ установлено (ФОТО)
На монумент "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб. Про це вранці 6 серпня повідомила "Українська правда".
Тризуб почали встановлювати ввечері 5 серпня, однак у темний період доби його було неможливо закріпити, тому монтаж перенесли на ранок.
Як пише "Суспільне", остаточні роботи планується завершити до Дня прапора України – 23 серпня.
Декомунізація "Батьківщини-матері"
Ще в липні 2022 року в застосунку "Дія" провели опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати". 85% українців, які взяли участь в голосування, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.Підписуйтесь на наш Telegram канал
13 липня 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту. А 1 серпня зʼявилися фото, які показали, що радянську символіку повністю знято.
Вартість цього проєкту – 28 млн гривень. У Міністерстві культури та інформполітики зазначали, що кошти на його реалізацію не залучають із державного бюджету – необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.
Крім того, гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомляв, що монумент "Батьківщина-мати" пропонують перейменувати на "Україна-мати". Це рішення має затвердити Мінкульт.
"Батьківщина-мати", яку було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Також вона вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.