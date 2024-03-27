У меню McDonald's повертаються продукти вітчизняних виробників

В Україні локальні інгредієнти у меню McDonald`s становлять близько 60% і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.

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Про це повідомила генеральний директор McDonald's в Україні, Чехії, Словаччині Юлія Бадрітдінова, передає Укрінформ.

"Сьогодні близько 60% продуктів у нас становлять локальні інгредієнти і товари. До війни це було 70%. Деякі позиції нам довелося заміщувати, тим не менш 60% - достатньо велика цифра, повністю на імпорт ми не перейшли", - зауважила Бадрітдінова.

За її словами, основні великі постачальники в Україні залишилися партнерами мережі після відновлення роботи закладів.

Так, компанія Bimbo QSR Україна, розташована у Дніпрі, продовжує випікати для ресторанів булки. Вона не зачинялася ні на день і після повернення McDonald`s у вересні 2022 року продовжила працювати з компанією.

Також продовжує співпрацю з McDonald`s завод у Козятині Вінницької області, що робить для біг-маків м’ясні котлети. Його біфштекси використовують ресторани мережі і в інших країнах.

В той же час окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими. Одним з них став соус для бургерів, який до війни для McDonald`s виготовлявся на потужностях ПАТ "Чумак".

"Коли завод потрапив в окупацію, ми одразу переключилися на альтернативний продукт в нашій системі, він постачався з Польщі. Зараз ми поступово відновлюємо виробництво соусів за нашими рецептурами на ТОВ "Асканія-Пак". Відновили ми і співпрацю з місцевими виробниками салатів, які спочатку відновлення нам привозили також з Польщі", - розповіла Бадрітдінова.

McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

В усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.