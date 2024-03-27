В меню McDonald`s возвращаются продукты отечественных производителей

В Украине локальные ингредиенты в меню McDonald`s составляют около 60%, и их доля постепенно увеличивается. из-за войны отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими.

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Об этом сообщила генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии, Словакии Юлия Бадритдинова, передает Укринформ.

"Сегодня около 60% продуктов у нас составляют локальные ингредиенты и товары. До войны это было 70%. Некоторые позиции нам пришлось замещать, тем не менее 60% – достаточно большая цифра, полностью на импорт мы не перешли", – отметила Бадритдинова.

По ее словам, крупные крупные поставщики в Украине остались партнерами сети после возобновления работы заведений.

Так, компания Bimbo QSR Украина, расположенная в Днепре, продолжает выпекать для ресторанов булки. Она не закрывалась ни на день и после возвращения McDonald`s в сентябре 2022 продолжила работать с компанией.

Также продолжает сотрудничество с McDonald`s завод в Казатине Винницкой области, что делает для биг-маков мясные котлеты. Его бифштекс используют рестораны сети и в других странах.

В то же время, отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими. Одним из них стал соус для бургеров, который до войны для McDonald`s производился на мощностях ПАО "Чумак".

"Когда завод попал в оккупацию, мы сразу переключились на альтернативный продукт в нашей системе, он поставлялся из Польши. Сейчас мы постепенно возобновляем производство соусов по нашим рецептурам на ООО "Аскания -Пак". Возобновили мы и сотрудничество с местными производителями салатов, которые сначала восстановление нам привозили также из Польши", - рассказала Бадритдинова.

McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.