В McDonald's назвали самое посещаемое заведение сети в Украине

Среди всех заведений McDonald's в Украине первым по количеству посещений остается ресторан в Киеве на Вокзальной площади возле Центрального железнодорожного вокзала.

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Об этом сообщила генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии, Словакии Юлия Бадритдинова, пишет "Укринформ".

"Номер один по посещаемости ресторана в Киеве – McDonald's на Вокзальной площади. В то же время в целом по Украине сейчас мерить этот показатель не стоит, потому что продолжительность работы ресторанов разная из-за разного количества и продолжительности воздушных тревог, соответственно, эти данные не совсем репрезентативны", - подчеркнула Бадритдинова.

Она добавила, что традиционно популярными среди киевлян и гостей города остаются заведения на Крещатике и Лукьяновке.

McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

В Украине локальные ингредиенты в меню McDonald`s составляют около 60%, и их доля постепенно увеличивается. Отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими.

McDonald's в Украине

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Во всех учреждениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.