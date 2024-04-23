Сила підтримки: як McDonald’s чинить позитивний вплив

З великим масштабом приходить великий вплив, і відповідальність компаній — робити цей вплив позитивним. McDonald’s як провідна світова мережа ресторанів швидкого обслуговування, що налічує понад 40 тис. ресторанів у всьому світі, усвідомлює це і прагне використовувати свій масштаб для вирішення деяких з найбільш нагальних екологічних та соціальних проблем.

У компанії існує глобальна стратегія впливу, яка відображає взяті на себе зобов’язання. Вона складається з чотирьох напрямів:

якість їжі і джерела постачання;

збереження планети;

підтримка громад;

люди (робочі місця, рівність та розширення можливостей).

Ці зобов’язання є глобальними, і McDonald’s керується ними в усіх країнах, де працює. Водночас компанія зважає на локальний контекст, тому визначає пріоритетні напрями та способи їхнього втілення окремо на кожному ринку.

Від початку повномасштабного вторгнення McDonald’s в Україні зосереджується на напрямах «Люди» та «Підтримка громад», але інші два залишаються у фокусі. Як стратегія впливу пов’язана зі споживачами і бізнесом та як вона працює в Україні?

Люди

Напрям «Люди» стосується і працівників компанії, і клієнтів. Він передбачає безпеку, підтримку працівників, просування культури рівності та інклюзивності, забезпечення поваги до прав людини та розвиток талантів.

Безпека людей для McDonald’s — беззаперечний пріоритет. Завдяки новим протоколам безпеки, енергійним і небайдужим командам, які їх втілюють, та відповідальному ставленню клієнтів евакуація ресторанів під час повітряної тривоги відбувається дуже швидко — за 5-7 хвилин.

McDonald’s завжди підтримує своїх людей і часто робить це більшою мірою, ніж це визначено обов’язковими правилами та законодавчими нормами. Приміром, якщо брати лише виплати, поки ресторани не працювали, компанія виплачувала зарплати у повному обсязі всім працівникам, а нині продовжує виплату зарплати тим, хто служить. Попри те що в умовах воєнного стану державні свята не вважаються вихідними, працівники ресторанів, які у ці дні виходять на роботу, отримують оплату як зазвичай у святкові дні.

Дотримання принципів рівності та інклюзивності — важлива частина роботи. В українському McDonald’s нині понад 400 працівників з інвалідністю, і понад третина з них — із вадами слуху. Для людей з порушенням слуху торік запустили програму навчання жестовою мовою, аби вони мали більше можливостей для зростання і могли обіймати менеджерські посади. Уже двоє працюють лідерами зміни (shift leaders). У компанії понад 300 мобілізованих, тому для всіх працівників діють курси із коректної взаємодії з ветеранами, що допоможе їм у реінтеграції, коли вони повертатимуться на роботу.

Підтримка громад

McDonald's надає підтримку людям там і тоді, де вони цього потребують. Від початку повномасштабного вторгнення цей напрям має особливе значення, а поняття «громада» розширилося з міст і містечок, де працюють заклади, до всієї України.

McDonald’s уже значною мірою відновив роботу і продовжує розвиватися. Нині працює 101 ресторан мережі, що майже на рівні 2021 року. При цьому у 2022-му відкрилися три нові заклади, а у 2023-му ще десять. В усі міста і регіони McDonald’s приходить як інвестор, готовий розвивати місцеві громади. Компанія створює робочі місця і руйнує бар’єри з працевлаштування для молоді, часто стає першим місцем роботи і побудови кар’єри.

У 2023 році українські ресторани McDonald’s обслужили понад 85 млн клієнтів, що становить приблизно 70% від довоєнного 2021 року і дало змогу сплатити понад 1 млрд грн податків за минулий рік. У планах на 2024 рік продовжити розвиток і зростання.

Дотримання принципів рівності та інклюзії — важлива частина роботи

Компанія незмінно підтримує «Фундацію Дім Рональда МакДональда» і допомагає збирати кошти на благодійні проєкти. Раніше Фундація зосереджувалась на розвитку і підтримці сімейних кімнат в Україні, де батьки можуть залишатися поруч із хворими дітьми, які перебувають у лікарнях, а незабаром будуватиме перший в Україні Дім Рональда МакДональда на 50 кімнат у найбільшій дитячій лікарні в Україні «ОХМАТДИТ». Після повномасштабного вторгнення проєкти примножили, або допомогти там і тоді, де це дійсно потрібно. McDonald’s ініціював і втілив разом із Фундацією програми, за якими українські родини, що опинилися у скруті, отримали понад 280 тис. продуктових наборів, а державні лікарні — медичне обладнання для лікування мінно-вибухових ран.

Понад 20 років «Долонька щастя» була основною кампанією з фандрейзингу, проте у 2023 році McDonald’s провів не одну, а три кампанії, які зібрали 26,7 млн грн. Це на 87% більше, ніж у 2021-му.

Якість їжі й джерела постачання

Цей напрям передбачає відповідальне постачання інгредієнтів і товарів та доступність якісної і безпечної їжі для клієнтів по всьому світу.

Попри ускладнення логістики, хвилю блекаутів у 2023 році та інші виклики воєнного часу, McDonald’s лише посилює дотримання найвищих стандартів якості їжі.

Задля безпечного зберігання продуктів під час блекаутів компанія оперативно встановила потужні генератори, і зараз вони є вже у понад 60 ресторанах. А ті заклади, що на момент блекаутів лишалися без генераторів, використовували мобільний генератор під час розвантаження продуктів, щоб підтримувати температуру холодильних камер на необхідному безпечному рівні.

Деякі логістичні процеси переорієнтували роботу на часткову закупівлю продукції з інших регіонів України та з Європи. Водночас частка продуктів і товарів, які виробляються в Україні, сягає 60%.

Збереження планети

З турботою про довкілля, що є одним із ключових пріоритетів компанії, McDonald’s в Україні впроваджує позитивні екологічні зміни та об’єднує людей навколо ідеї кращого майбутнього.

Попри повномасштабне вторгнення, McDonald’s не упускає цей пріоритет із поля зору. Впродовж 2023 року компанія працювала над новими екологічними проєктами і цьогоріч у березні вийшла одразу з кількома ініціативами. Серед них відмова від пластикових столових приборів та їх поступова заміна більш екологічними, що дасть змогу зменшити використання пластику на 40 т щорічно. Часткова відмова від використання пластикових кришок для стаканів допоможе скоротити використання пластику ще на 8,5 т на рік. Також компанія планує позбутися паперових вкладишів для таць, що збереже 100 т паперу на рік.

У ресторанах продовжують сортувати та переробляти пакування. Масштабний проєкт був створений задля формування циркулярної економіки та популяризації культури сортування серед українців і запроваджений по всій країні у 2021 році. Всі екологічні ініціативи McDonald’s є частиною глобальних зобов’язань компанії щодо відповідального використання ресурсів і зменшення відходів: до кінця 2025 року компанія має намір повністю перейти на використання всіх пакувальних матеріалів з поновлюваної сертифікованої сировини та сировини, яку можна використовувати повторно.

Ще ніколи потреба позитивного впливу не була такою важливою. Тому McDonald’s не просто обслуговує клієнтів, а служить людям, громадам і діє в інтересах планети. Тільки так, з послідовним дотриманням стратегії, можлива впевненість у сьогоднішньому дні та міцнішає здатність будувати майбутнє.