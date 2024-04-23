Сила поддержки: как McDonald's оказывает положительное влияние

С большим масштабом приходит большое влияние, и ответственность компаний делать это влияние положительным. McDonald's как ведущая мировая сеть ресторанов быстрого обслуживания, насчитывающая более 40 тыс. ресторанов по всему миру, осознает это и стремится использовать свой масштаб для решения некоторых самых неотложных экологических и социальных проблем.

У компании существует глобальная стратегия влияния, отражающая взятые на себя обязательства. Она состоит из четырех направлений:

качество пищи и источники снабжения;

сохранение планеты;

поддержка общин;

люди (рабочие места, равенство и расширение возможностей).

Эти обязательства глобальны, и McDonald's руководствуется ими во всех странах, где работает. В то же время компания учитывает локальный контекст, поэтому определяет приоритетные направления и способы их осуществления отдельно на каждом рынке.

С начала полномасштабного вторжения McDonald's в Украине сосредотачивается на направлениях «Люди» и «Поддержка общин», но остальные два остаются в фокусе. Как стратегия влияния связана с потребителями и бизнесом, и как она работает в Украине?

Люди

Направление "Люди" касается и работников компании, и клиентов. Он предполагает безопасность, поддержку работников, продвижение культуры равенства и инклюзивности, обеспечение уважения прав человека и развитие талантов.

Безопасность людей для McDonald's – несомненный приоритет. Благодаря новым протоколам безопасности, энергичным и неравнодушным воплощающим их командам и ответственному отношению клиентов эвакуация ресторанов во время воздушной тревоги происходит очень быстро — за 5-7 минут.

McDonald's всегда поддерживает своих людей и часто делает это больше, чем это определено обязательными правилами и законодательными нормами. К примеру, если брать только выплаты, пока рестораны не работали, компания выплачивала зарплаты в полном объеме всем работникам, а ныне продолжает выплату зарплаты служащим. Несмотря на то, что в условиях военного положения государственные праздники не считаются выходными, работники ресторанов, которые в эти дни выходят на работу, получают оплату как обычно в праздничные дни.

Соблюдение принципов равенства и инклюзивности – важная часть работы. В украинском McDonald's ныне более 400 работников с инвалидностью, и более трети из них с недостатками слуха. Для людей с нарушением слуха в прошлом году запустили программу обучения на жестовом языке, чтобы они имели больше возможностей для роста и могли занимать менеджерские должности. Уже двое работают лидерами смены (shift leaders). У компании более 300 мобилизованных, поэтому для всех работников действуют курсы по корректному взаимодействию с ветеранами, что поможет им в реинтеграции, когда они будут возвращаться на работу.

Поддержка общин

McDonald's оказывает поддержку людям там и тогда, где они в этом нуждаются. С начала полномасштабного вторжения это направление имеет особое значение, а понятие «общество» расширилось из городов и городков, где работают заведения, до всей Украины.

McDonald's уже в значительной степени возобновил работу и продолжает развиваться. Сейчас работает 101 ресторан сети почти на уровне 2021 года. При этом в 2022-м открылись три новых заведения, а в 2023-м еще десять. Во все города и регионы McDonald's приходит как инвестор, готовый развивать местные общины. Компания создает рабочие места и разрушает барьеры по трудоустройству для молодежи, часто становится первым местом работы и построения карьеры.

В 2023 году украинские рестораны McDonald's обслужили более 85 млн клиентов, что составляет примерно 70% от довоенного 2021 года и позволило уплатить более 1 млрд грн налогов за прошлый год. В планах на 2024 год продолжить развитие и рост.

Соблюдение принципов равенства и инклюзии – важная часть работы

Компания неизменно поддерживает «Фонд Дом Рональда МакДональда» и помогает собирать средства на благотворительные проекты. Ранее Фонд сосредотачивался на развитии и поддержке семейных комнат в Украине, где родители могут оставаться рядом с больными детьми, находящимися в больницах, а в скором времени будет строить первый в Украине Дом Рональда МакДональда на 50 комнат в крупнейшей детской больнице в Украине «ОХМАТДИТ». После полномасштабного вторжения проекты приумножили или помочь там и тогда, где это действительно нужно. McDonald's инициировал и воплотил вместе с Фондом программы, по которым оказавшиеся в затруднении украинские семьи получили более 280 тыс. продуктовых наборов, а государственные больницы — медицинское оборудование для лечения минно-взрывных ран.

Более 20 лет «Долонькая счастье» была основной кампанией по фандрейзингу, однако в 2023 году McDonald's провел не одну, а три кампании, которые собрали 26,7 млн грн. Это на 87% больше, чем в 2021 году.

Качество еды и источники снабжения

Это направление предусматривает ответственные поставки ингредиентов и товаров и доступность качественной и безопасной пищи для клиентов по всему миру.

Несмотря на усложнение логистики, волну блекаутов в 2023 году и другие вызовы военного времени, McDonald's лишь усиливает соблюдение самых высоких стандартов качества пищи.

Для безопасного хранения продуктов во время блекаутов компания оперативно установила мощные генераторы, и сейчас они уже в более чем 60 ресторанах. А те заведения, которые на момент блекаутов оставались без генераторов, использовали мобильный генератор при разгрузке продуктов, чтобы поддерживать температуру холодильных камер на требуемом безопасном уровне.

Некоторые логистические процессы переориентировали работу на частичную закупку продукции из других регионов Украины и Европы. В то же время доля продуктов и товаров, производимых в Украине, достигает 60%.

Сохранение планеты

С заботой об окружающей среде, являющейся одним из ключевых приоритетов компании, McDonald's в Украине внедряет позитивные экологические изменения и объединяет людей вокруг идеи лучшего будущего.

Несмотря на полномасштабное вторжение, McDonald's не упускает этот приоритет из виду. В течение 2023 года компания работала над новыми экологическими проектами и в марте этого года вышла сразу с несколькими инициативами. Среди них отказ от пластиковых столовых приборов и их постепенная замена экологичнее, что позволит уменьшить использование пластика на 40 т ежегодно. Частичный отказ от использования пластиковых крышек для стаканов поможет сократить использование пластика еще на 8,5 т в год. Также компания планирует избавиться от бумажных вкладышей для подносов, что сохранит 100 т бумаги в год.

В ресторанах продолжают сортировать и перерабатывать упаковку. Масштабный проект был создан для формирования циркулярной экономики и популяризации культуры сортировки среди украинцев и введен по всей стране в 2021 году. Все экологические инициативы McDonald's являются частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов: до конца 2025 года компания намерена полностью перейти на использование всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного и повторно используемого сырья.

Еще никогда потребность положительного влияния не была столь важной. Поэтому McDonald's не просто обслуживает клиентов, а служит людям, общинам и действует в интересах планеты. Только так, с последовательным соблюдением стратегии, возможна уверенность в сегодняшнем дне и укрепляется способность строить будущее.