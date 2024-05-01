McDonaldʼs планирует открывать заведения в сотрудничестве с АЗС

Компания Макдональдс Юкрейн Лтд, развивающая в Украине сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует внедрять партнерские программы с сетями автозаправочных станций.

Об этом сообщил директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

McDonald's планирует партнерские проекты с АЗС

Стефурак напомнил, что летом 2023 McDonald's открыл первое заведение возле автотрассы, рядом с Житомиром, на М-06 Киев-Чоп, ресторан расположен рядом с АЗС WOG.

"Это пример партнерского проекта, суть которого состоит в том, что в определенной точке на трассе формируется весь необходимый комплекс услуг, который нужен автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей", – подчеркнул Стефурак.

Он отметил, что в этом году McDonald's планирует воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах.

В дальнейшем компания также рассматривает локации, чтобы открывать заведения McDonald's вместе с АЗС на ключевых трассах.

Стефурак подчеркнул, что ни один из ключевых игроков или сетей заправок не имеет эксклюзивного права работы с McDonald's.

"Мы ориентируемся исключительно на локацию и взвешиваем, насколько она отвечает нашим требованиям. Конечно, прежде всего мы работаем с ключевыми игроками. Это компания WOG, с которой мы уже сотрудничаем, KLO", - сообщил Стефурак.

По его словам, сейчас идет строительство заведения McDonald's рядом с заправочной станцией ОККО в Одессе, но этот ресторан будет расположен в городе, а не на трассе.

Как отметил Стефурак, такие проекты не являются экспериментальными, а являются частью проработанной стратегии, определяющей, в каких местах будет целесообразно построить новый McDonald's.

"Мы открыты к сотрудничеству с разными партнерами, ведь для нас ключевой была и остается локация", - сообщил директор по развитию сети.

Открытие новых ресторанов

McDonald's планирует открытие ресторанов в городах-спутниках Киева и Львова.

"Со стратегической точки зрения мы стремимся присутствовать во всех ключевых сателлитах Киева. Сейчас работаем над тем, чтобы появились заведения в Боярке, Гатном, Чабанах", - сообщил Стефурак.

Он добавил, что компания также работает над тем, чтобы заведения появились и в ключевых городах Львовской области.

"Однако сейчас продолжаются переговоры по Львовской области и на сегодняшний день еще нет конкретных городов, которые я мог бы озвучить", - отметил Стефурак.

McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 г. вырос до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

В Украине локальные ингредиенты в меню McDonald`s составляют около 60%, и их доля постепенно увеличивается. В результате отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими.