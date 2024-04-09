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Куриные котлеты для МакЧикен в McDonald's будет производить МХП
Сеть ресторанов McDonald's начала партнерство с агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" и с апреля начала постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, производимые компанией.
Об этом сообщила гендиректор McDonald's Юлия Бадритдинова в интервью Forbes Ukraine.
По ее словам, доля потребления курятины в украинском McDonald's ниже, чем в других европейских странах, потому что у компании не было возможности ее завозить из-за границы в нужном объеме.
"У нас в Украине множество ветеринарных ограничений с разными странами, поэтому много откуда мы не можем везти мясо", – пояснила Бадритдинова.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Недавно компания начала партнерство с МХП: с 2021 года компания поставляет для McDonald's стрипсы, а в 2024 вместе с МХП сеть ресторанов смогла повторить стандартную куриную котлету, которая входит в МакЧикен.
СЕО McDonald's отметила, что это был долгий процесс, начавшийся еще до полномасштабной войны.
"Потом был перерыв, и уже с апреля начинаем постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, произведенные МХП. Сначала тестово в нескольких ресторанах, а впоследствии – по всей Украине", – сообщила она.
По словам Бадритдиновой, в общей сложности более 60% поставщиков McDonald's в Украине являются локальными, и их доля постепенно увеличивается. В результате отдельные позиции в меню пришлось заменить импортными составляющими.
Напомним, ранее McDonald's объявил о намерениях открыть в 2024 году 6 новых ресторанов в Украине, в том числе в Ужгороде и Черновцах.
Добавим, что среди всех заведений McDonald's в Украине первым по количеству посещений остается ресторан в Киеве на Вокзальной площади возле Центрального железнодорожного вокзала.
McDonald's в Украине
McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.
Напомним, что все украинские McDonald's приостановили работу в феврале 2022 года из-за полномасштабного российского военного вторжения. Возобновлять их работу постепенно начали с сентября 2022 года.
В настоящее время во всех заведениях McDonald's введены расширенные правила безопасности. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и работа возобновляется ориентировочно через час после отмены тревоги.
В ноябре 2023 года были открыты первые рестораны в Кировоградской области – Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах.
В конце декабря 2023 года на 20-м километре после выезда из Киева, в селе Стоянка Бучанского района, открылся 100-й ресторан McDonald's среди ныне работающих в Украине. А 31 декабря открылся новый ресторан в центральной части Киева – на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов), 33А, что на транспортной развязке у моста Патона.
Отметим, что выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).
Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.
Фото: ua.depositphotos.com