Курячі котлети для МакЧікен у McDonald’s вироблятиме МХП

Мережа ресторанів McDonaldʼs розпочала партнерство з агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" і з квітня почала поступовий перехід на курячі котлети для МакЧікен, вироблені компанією.

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Про це повідомила гендиректорка McDonaldʼs Юлія Бадрітдінова в інтервʼю Forbes Ukraine.

За її словами, частка споживання курятини в українському McDonald’s нижча, ніж в інших європейських країнах, тому що у компанії не було можливості її завозити з-за кордону в потрібному обсязі.

"У нас в Україні безліч ветеринарних обмежень з різними країнами, тож багато звідки ми не можемо везти м’ясо", – пояснила Бадрітдінова.

Нещодавно компанія розпочала партнерство з МХП: із 2021 року компанія постачає для McDonaldʼs стріпси, а у 2024-му разом із МХП мережа ресторанів змогла повторити стандартну курячу котлету, яка входить у МакЧікен.

СЕО McDonaldʼs зазначила, що це був довгий процес, який розпочався ще до повномасштабної війни.

"Потім була перерва, і вже з квітня починаємо поступовий перехід на курячі котлети для МакЧікен, вироблені МХП. Спочатку тестово в кількох ресторанах, а згодом – в усій Україні", – повідомила вона.

За словами Бадрітдінової, загалом понад 60% постачальників McDonaldʼs в Україні є локальними, і їх частка поступово збільшується. Через війну окремі позиції в меню довелося замінити імпортними складовими.

Нагадаємо, раніше McDonaldʼs оголосив про наміри відкрити у 2024 році 6 нових ресторанів в Україні, в тому числі в Ужгороді та Чернівцях.

Також додамо, що серед усіх закладів McDonald's в Україні першим за кількістю відвідувань залишається ресторан у Києві на Вокзальній площі біля Центрального залізничного вокзалу.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Нагадаємо, що усі українські McDonald’s призупинили роботу в лютому 2022 року через повномасштабне російське військове вторгнення. Відновлювати їх роботу поступово почали з вересня 2022 року.

Наразі в усіх закладах McDonald's запроваджені розширені правила безпеки. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і робота відновлюється орієнтовно через годину після скасування тривоги.

У листопаді 2023 року було відкрито перші ресторани в Кіровоградській області – в Олександрії та Кропивницькому, а також перший ресторан у Карпатах.

У кінці грудня 2023 року на 20-му кілометрі після виїзду з Києва, у селі Стоянка Бучанського району, відкрився 100-й ресторан McDonald’s серед тих, які нині працюють в Україні. А 31 грудня відкрився новий ресторан у центральній частині Києва - на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів), 33А, що на транспортній розв'язці біля мосту Патона.

Зазначимо, що виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com