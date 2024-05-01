Україна у квітні встановила рекорд експорту і вийшла на довоєнні показники

У квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення Росії - 13,1 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Торговельний показник на 1,3 млн тонн перевищив показники березня та виявився більшим, ніж в лютому 2022 року, до початку широкомасштабної війни. У грошовому еквіваленті експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

"Заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає Уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат (…) Працюємо далі над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного, адже важлива складова нашої політики "Зроблено в Україні". Разом зі збільшенням обсягів виробництва та залученням інвестицій у реальний сектор це сприятиме розвитку економіки" - наголосила Свириденко.

За її словами, рекордним цифрам сприяло відкриття альтернативних експортних коридорів, зокрема морського (торік влітку), що дозволив вивозити зерно та метал. Також важливу роль відіграла програма страхування суден UNITY із Британією та пулом компаній.

Збільшенню експорту посприяло розширення пропускної спроможності "шляхів солідарності", особливо з Молдовою та Румунією, а також покращення залізничного транспортування вантажів до дунайських портів.

Додамо, що в березні 2024 року Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва склав 11,8 млн тонн.

95% зернового експорту зараз відбувається через глибоководні порти

У січні поточного року основна частина експорту агропродукції, а саме 6,7 мільйонів тонн, була здійснена завдяки морським перевезенням. В той же час, транзит через територію Польщі склав лише 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу експорту.

Через протести польських фермерів на кордоні Україна наростила експорт тимчасовим морським коридором і вже у лютому було експортовано рекордні 8 млн тонн вантажів.

Попри війну Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. З початку роботи українського тимчасового коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

У зв’язку з блокадою кордону, Українське Дунайське пароплавство запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

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