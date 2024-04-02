Україна у березні експортувала товарів на $3,2 млрд

У березні 2024 року Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва склав 11,8 млн тонн.

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Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, у першому кварталі 2024 року український експорт залишався на відносно стабільному рівні, який наближається до рівня січня 2022 року – місяця, що передував широкомасштабному вторгненню.

У фізичному вимірі – це близько 12 млн тонн, в грошовому – понад $3 млрд щомісячно.

За попередніми даними в березні експортовано товарів обсягом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд.

Україна планує збільшити обсяги експорту морським коридором на чверть

За сім місяців Українським морським коридором експортовано 33,8 млн тонн вантажів, що вже більше, ніж за рік роботи Зернової ініціативи, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

"Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть", - заявляв віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Зауважимо, програма доступного страхування суден UNITY, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з урядом України, значно розширилася. Відтепер застрахувати за програмою можна буде не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять усі невійськові вантажі, такі як залізна руда, сталь і контейнерні перевезення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com