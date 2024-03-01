Збільшить експорт: страхування суден у Чорному морі розширили на всі невійськові вантажі

Програма доступного страхування суден UNITY, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з урядом України, значно розширюється. Застрахувати за програмою можна буде не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять усі невійськові вантажі, такі як залізна руда, сталь і контейнерні перевезення.

Про це повідомляє пресслужба Мініекономіки.

Зазначається, що розширення страхування на всі невійськові вантажі, такі як контейнерні перевезення, залізна руда, сталь, є надзвичайно важливим для України. Особливо з огляду на збільшення можливостей для експорту металургійної продукції, оскільки цей сектор сильно постраждав від повномасштабного вторгнення.

У 2023 році порівняно з 2021 роком виробництво сталі в Україні скоротилося в 3,4 рази, а експорт металургійної продукції — в кілька разів.

"Страхування суден може підтримати зусилля щодо збільшення обсягів експорту всіх несировинних продуктів. Оскільки зміцнення переробної промисловості та розвиток несировинного експорту є пріоритетами для Уряду для посилення економічної стійкості", – зауважила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами завдяки страховому інструменту UNITY ставки страхування на комерційному ринку знизились вдвічі. Ставка в рамках UNITY наразі складає 0,75% для агропродукції.

Механізм здешевлення страхування морських перевезень UNITY

До страхового інструменту UNITY мають доступ усі міжнародні брокери, до яких можуть звернутися власники суден та українські експортери.

Програма UNITY, покликана забезпечити доступне страхування від воєнних ризиків постачання зерна та інших важливих продовольчих товарів у всьому світі, стартувала в листопаді 2023 року.

UNITY пропонує страхування КАСКО та окремий захист і відшкодування (P&I) від воєнних ризиків за значно зниженими преміями, порівняно зі стандартними ринковими цінами. Крім зерна, UNITY тепер забезпечує покриття для іншої експортної продукції України, включаючи залізну руду, сталь, електрообладнання та корми для тварин.

Розроблений механізм здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України UNITY передбачає, зокрема, створення фонду компенсації першої частини збитків судновласникам і фрахтувальникам шляхом випуску державними українськими банками – Укрексімбанком і Укргазбанком –- резервних акредитивів, підтверджених німецьким DZ Bank.

Андеррайтери Lloyd’s of London на чолі з Ascot та інші страхові компанії надають до 50 мільйонів доларів США на страхування КАСКО та P&I від воєнних ризиків. UNITY доступний для клієнтів усіх зареєстрованих брокерів Lloyd’s of London, що забезпечує додаткову підтримку поточних гуманітарних зусиль і дозволяє пом’якшити тиск агресора на ланцюжки постачання і глобальну продовольчу безпеку.